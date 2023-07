Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp

(PLO)- Bức xúc bãi rác gây ô nhiễm, hàng chục người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp gần 10 ngày qua.

Mới đây, ngày 23-7, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố tình huống khẩn cấp tình hình sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri. Từ khi nhà máy xử lý rác của tỉnh tạm đóng cửa, bãi rác An Hiệp tiếp nhận khối lượng rác khá lớn từ TP Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Ba Tri. Trong khi các hạng mục như: Tường rào, phủ bạt các ô chôn lấp rác, gia cố chống thấm, gom nước rỉ rác, ao chứa nước rỉ rác và mở rộng diện tích thêm 3 ha thực hiện chưa kịp thời. Cộng với thời gian gần đây mưa lớn kéo dài liên tục dẫn đến tình trạng nước rỉ rác lẫn với nước mưa chảy tràn xung quanh, mùi hôi phát tán ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 132 hộ dân nằm trong phạm vi bán kính 1km thuộc địa phận 2 xã An Hiệp và An Đức khiến người dân bức xúc ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác. Theo UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay bãi rác An Hiệp là nơi duy nhất tiếp nhận lượng lớn rác thải của tỉnh trong thời gian nhà máy xử lý rác thải của tỉnh tạm đóng cửa chờ thực hiện phương án tái cơ cấu và đầu tư lại nhà máy. "Việc không khẩn cấp khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết các kiến nghị của người dân và thông tin lại cho người dân biết để tiếp tục thực hiện vận chuyển rác sẽ gây bất ổn về môi trường, an ninh và xã hội trên phạm vi rộng ở huyện Ba Tri, Châu Thành và TP Bến Tre"- Công văn của UBND tỉnh nêu. Trước thực trạng trên, UBND yêu cầu các Sở, ngành có liên quan phối hợp cùng UBND huyện Ba Tri khẩn cấp khắc phục ngay sự cố môi trường theo quy định: Thực hiện phủ bạt khẩn cấp để hạn chế nước rỉ rác, gây mùi hôi ảnh hưởng môi trường xung quanh; tăng cường phun xịt hóa chất hạn chế ô nhiễm môi trường; giải quyết việc thu gom, vận chuyển, lưu chứa tạm thời rác thải trong thời điểm bãi rác An Hiệp ngưng tiếp nhận rác. Nhanh chóng triển khai các hạng mục công trình nâng cấp, cải tạo bãi rác và dự án mở rộng bãi rác thêm 3ha để tiếp nhận rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường . Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực lân cận bãi rác An Hiệp cùng chia sẻ khó khăn của tỉnh, tiếp tục ủng hộ phương án tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh trong thời gian chờ thực hiện phương án tái cơ cấu và đầu tư nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Dân bức xúc chặn xe rác vì ô nhiễm Như tin đã đưa, Ngày 15-7, hàng chục người dân ở xã An Đức và An Hiệp, huyện Ba Tri thay phiên nhau túc trực để ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp. Sau đó, huyện Ba Tri cử lực lượng đối thoại, vận động người dân và giải quyết tình hình ô nhiễm. Ngày 17-7, UBND tỉnh Bến Tre cùng địa phương, các ngành tiếp tục tổ chức đối thoại với 80 hộ dân tại 2 xã An Hiệp và An Đức (huyện Ba Tri). Lãnh đạo tỉnh và các ngành lắng nghe ý kiến, bức xúc của bà con về tình hình ô nhiễm môi trường; đồng thời, chia sẻ những khó khăn và đề ra giải pháp khắc phục. Qua buổi đối thoại, tỉnh cam kết trong 30 ngày chỉ đạo các ngành tiến hành ngay các giải pháp khắc phục ô nhiễm. Ngày 20-7, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình xử lý ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, trước mắt sẽ khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp như đã hứa với dân trong buổi đối thoại. Theo ông Cảnh, hiện nhà máy xử lý rác thải của tỉnh đã có nhà đầu tư mới, hiện tỉnh đang hỗ trợ nhà đầu tư tái cơ cấu lại nhà máy để cuối năm 2025 dự án này sẽ hoàn thành. Khi đi vào hoạt động, nhà máy xử lý rác thải của tỉnh sẽ tiếp nhận và xử lý rác thải trên địa bàn TP Bến Tre, huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách… với khả năng xử lý 350- 500 tấn rác thải/ngày, xóa tình trạng xử lý rác chôn lấp như hiện nay không đảm bảo môi trường. ĐÔNG HÀ