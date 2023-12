Chiều 14-12, tiếp tục phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11-2023.

Trình bày báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta thời gian qua.

Đặc biệt là các chuyến thăm chính thức của một số nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Nghị viện, Thủ tướng của một số nước đến Việt Nam, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Những chuyến thăm chính thức trên đã góp phần củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và các nước” - ông Bình nói.

Thông tin thêm, Trưởng ban Dân nguyện cho biết cử tri tin tưởng các hoạt động ngoại giao này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần phát triển kinh tế của đất nước và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Tuy nhiên, theo ông Dương Thanh Bình, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; biến đổi khí hậu đã gây sạt lở núi, bờ biển, xâm thực ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của người dân; thị trường vàng biến động bất thường ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

“Tăng giá xăng, giá điện, kéo theo giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng theo, đây là vấn đề lo lắng trong Nhân dân, đặc biệt các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp” - ông Bình phản ánh.

Cử tri cũng đặc biệt lo lắng khi thời gian gần đây xảy ra các vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng. “Các đối tượng rất manh động, đã dùng hung khí nguy hiểm gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân” - theo lời Trưởng ban Dân nguyện.

Ngoài ra, chất lượng không khí nguy hại cho sức khỏe, nhất là ở các thành phố lớn cũng là vấn đề khiến cử tri, nhân dân lo lắng. Hiện nhiều công nhân tại Nghệ An bị bệnh nghề nghiệp gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, thậm chí tính mạng do mắc bệnh bụi phổi silic.

Ông Dương Thanh Bình cũng thông tin cử tri và Nhân dân bày tỏ bức xúc việc trong chương trình học của học sinh tiểu học có tình trạng nhà trường đưa các môn học tự nguyện đăng ký của chương trình dạy liên kết vào giảng dạy chính khoá và thu tiền. Ví dụ, chương trình làm quen tiếng Anh, tiếng Anh thông qua ngôn ngữ Toán - Khoa học… với học sinh lớp 1, 2.

“Phụ huynh như trong thế bắt buộc phải đăng ký, vì môn học nằm trong giờ học chính của học sinh. Cử tri cho rằng đây là một trong các hình thức 'dạy thêm - học thêm' cần có giải pháp quyết liệt, cụ thể hơn trong thời gian tới” - báo cáo nêu.

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân bày tỏ bức xúc về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học. Báo cáo Dân nguyện nêu thời gian vừa qua, trên báo chí và mạng xã hội có thông tin về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học như bạo lực học đường vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí có cả việc học sinh có hành vi xúc phạm, tấn công giáo viên tại Tuyên Quang …

Vì vậy, Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT xem xét, rà soát tình trạng nhà trường đưa các môn học tự nguyện đăng ký của chương trình dạy liên kết vào giảng dạy chính khoá và thu tiền, từ đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường, xúc phạm giáo viên, có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học cũng như chấm dứt vấn nạn bạo lực học đường hiện nay.

Ban Dân nguyện cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương sớm có giải pháp khắc phục các điểm sạt lở hoặc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm để ổn định đời sống và sản xuất. Về lâu dài, các bộ, ngành nghiên cứu có các giải pháp tổng thể nhằm ngăn chặn có hiệu quả những tác hại của biến đổi khí hậu.

Với Bộ LĐ-TB&XH, Ban Dân nguyện đề nghị Bộ này chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho những công nhân bị bệnh nghề nghiệp, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn lao động của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời, kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn lao động cho những người lao động làm việc tại những nơi có môi trường độc hại trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ Công an tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Cử tri quận Tân Phú kiến nghị xử lý dứt điểm bất cập tại các chung cư (PLO)- Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước những bất cập về công tác PCCC, an ninh trật tự, tái định cư liên quan các chung cư trên địa bàn quận Tân Phú.

ĐỨC MINH