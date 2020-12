10 thắc mắc thường gặp về thẻ CCCD gắn chip

Ngày 25-12, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “TP.HCM cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho hơn 10 triệu dân” thông tin về việc Bộ Công an chuẩn bị cấp đổi thẻ CCCD mẫu mới (có gắn chip điện tử) thay cho thẻ CCCD gắn mã vạch như hiện nay. Theo đó, từ ngày 1-1-2021, Công an TP.HCM sẽ cấp đổi CCCD có gắn chip điện tử cho trên 10,4 triệu người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn TP. Nhiều địa phương khác cũng đang lên kế hoạch cấp đổi CCCD có gắn chip.



Người dân làm thủ tục cấp CCCD tại PC06, TP.HCM. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Bài viết đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc của bạn đọc xung quanh việc cấp đổi thẻ CCCD có gắn chip. Pháp Luật TP.HCM tổng hợp và giải đáp các thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc cấp đổi thẻ CCCD mới từ những thông tin được Bộ Công an cung cấp trước đó.

Thẻ CCCD gắn chip có ưu điểm gì?

Thẻ CCCD gắn chip có độ bảo mật và dung lượng lưu trữ cao hơn thẻ CCCD gắn mã vạch. Mẫu thẻ CCCD mới cho phép tích hợp thông tin của nhiều lĩnh vực (y tế, bằng lái xe, thuế…) và nhiều ứng dụng đi kèm (chữ ký số, khóa bảo mật công khai, sinh trắc học...).

Khi thẻ CCCD gắn chip tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD.

Những ai được cấp thẻ CCCD gắn chip?

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp giấy CMND, CCCD hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng CCCD gắn chip điện tử.

Thủ tục cấp CCCD gắn chip như thế nào?

Công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip chỉ cần xuất trình sổ hộ khẩu/CMND/thẻ CCCD gắn mã vạch hoặc các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin của mình.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong phiếu thu nhận thông tin CCCD trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD. Khác với quy định hiện nay, công dân sẽ không còn phải kê khai vào tờ kê khai CCCD bằng giấy.

Đang dùng CMND 12 số có phải làm lại CCCD gắn chip?

Công dân đã được cấp CMND 12 số hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch mà vẫn còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng thì vẫn có thể dùng như bình thường cho đến khi hết hạn. Công an khuyến nghị các trường hợp này chưa cần thiết phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip ngay lập tức.

Cùng với đó, khi chuyển từ CCCD gắn mã vạch sang CCCD gắn chip thì số căn cước vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi về thông tin lưu trữ, không ảnh hưởng tới các giao dịch của người dân.

Có bắt buộc phải về nơi thường trú mới được cấp CCCD?

Công dân có thể đến trụ sở cơ quan công an nơi đang cư trú để thực hiện việc cấp CCCD mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký thường trú.

Những trường hợp đang tạm trú phải kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip.

Thẻ CCCD gắn chip liệu có theo dõi người dân?

Bộ Công an khẳng định chip gắn trên thẻ CCCD nhằm lưu trữ các thông tin của công dân với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số.

Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Chip không có chức năng định vị, theo dõi công dân.

Cấp thẻ CCCD gắn chip có phải mất phí?

Công dân cấp thẻ CCCD gắn chip lần đầu, đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi theo quy định không phải nộp lệ phí.

Công dân chuyển từ CMND chín số/CMND 12 số/CCCD gắn mã vạch sang CCCD gắn chip đóng lệ phí 30.000 đồng/thẻ; đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng, thay đổi thông tin hoặc khi có yêu cầu đóng lệ phí 50.000 đồng/thẻ; cấp lại CCCD khi bị mất thì mức phí là 70.000 đồng/thẻ.

Thẻ CCCD gắn chip có ghi số CMND hay không?

Nhiều ý kiến mong muốn tích hợp số CMND lên thẻ CCCD gắn chip nhưng theo mẫu thẻ CCCD do Bộ Công an quy định sẽ không có nội dung này. Dù vậy, Bộ Công an đã quy định cụ thể việc cấp giấy xác nhận số CMND để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch.

Theo đó, tất cả trường hợp chuyển từ CMND chín số sang thẻ CCCD thì cơ quan công an phải có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND. Với các trường hợp khác, công dân cần có văn bản đề nghị để được cấp. Việc cấp giấy này thực hiện miễn phí.

Mất thẻ CCCD gắn chip có sao không?

Theo Bộ Công an, mức độ bảo mật của thẻ CCCD gắn chip là rất cao. Chip được thiết kế chống làm giả và chống cài đặt trái phép. Nếu bị trộm cắp cũng không dùng được, chỉ người chủ sở hữu mới có thể sử dụng vì ngoài số định danh cá nhân còn có thông tin cá nhân, sinh trắc học, nhận dạng…

Dù vậy, trường hợp bị mất, bị trộm thì người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để vô hiệu hóa thẻ CCCD đó.•