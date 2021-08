Theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC), công trình khi được đưa vào hoạt động phải đáp ứng đủ điều kiện an toàn PCCC và phải được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đáp ứng số giường điều trị cho các bệnh nhân, TP.HCM cho xây dựng mới và chuyển đổi công năng nhiều công trình thành Bệnh viện dã chiến, khu điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 và đặt ra yêu cầu phải đảm bảo an toàn PCCC cho bác sĩ và bệnh nhân điều trị. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH CATP đã triển khai ngay đợt kiểm tra an toàn PCCC đối với Bệnh viện 30/4, Bệnh viện CATP, Bệnh viện dã chiến – Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất Động sản Dấu ấn Sài Gòn – Chi nhánh The Garden Mall (Thuận Kiều Palza) Quận 5. Đây là khu vực tập trung số lượng lớn bệnh nhân nhiễm COVID-19. Việc kiểm tra tập trung chủ yếu vào các nội dung: lối thoát nạn, thoát hiểm; phương tiện, thiết bị PCCC đã được trang bị tại cơ sở; điều kiện giao thông phục vụ cho việc tiếp cận của xe chữa cháy, xe thang cứu nạn, cứu hộ; giải pháp chống cháy lan; việc sử dụng các thiết bị có thể phát sinh nguồn nhiệt tiềm ẩn khả năng gây cháy, nổ… Đặc biệt là nơi tồn chứa khí Oxy, hệ thống cung cấp khí Oxy, bình Oxy cho bệnh nhân phải đảm bảo tuyệt đối an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.