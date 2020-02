Đăng bậy, sao người bị phạt 7,5 triệu, kẻ dính 12,5 triệu?

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các cơ quan, ban, ngành vẫn đang tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh lây lan. Thế nhưng vẫn có những người lên mạng xã hội tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh. Tính đến ngày 7-2, theo thống kê của Bộ Công an đã có tới 170 cá nhân tung tin sai lệch về dịch COVID-19 bị cơ quan công an triệu tập, xử lý. Con số này đang không dừng lại ở đó khi những ngày gần đây liên tiếp có người bị xử phạt về vấn đề này.



Theo quy định hiện hành, mức phạt đối với cá nhân có hành vi truyền tải thông tin sai sự thật có hai mức, mức phạt thứ nhất là từ 10 triệu đến 15 triệu đồng (trung bình là 12,5 triệu đồng) và mức phạt thứ hai là từ 5 triệu đến 10 triệu đồng (trung bình là 7,5 triệu đồng).

Với hai mức phạt trên, nhiều bạn đọc có chung thắc mắc: Vậy trường hợp nào sẽ bị xử phạt ở mức thứ nhất và trường hợp nào bị phạt ở mức thứ hai.

Bình luận bị phạt nhẹ hơn đăng tải

Ngày 18-2, Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà TTNY do thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, bà Y. đã sử dụng tài khoản Facebook của chồng bình luận trên dòng trạng thái của một người với nội dung: “Có 2 người chết ở nhà máy giấy Lee&Man rùi. Nhưng báo chưa cập nhật thui”.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều người và gây hoang mang dư luận. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh cho thấy thông tin bà Y. nêu như trên là sai sự thật.



Làm việc với cơ quan chức năng, bà Y. thừa nhận hành vi của mình là sai, đồng thời cam kết gỡ bình luận và không tái phạm. (Ảnh do Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang cung cấp)

Ngày 8-2, UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết: Chủ tịch huyện đã ký, ban hành quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch do virus chủng mới Coro na gây ra đối với ĐTT, ở huyện Thọ Xuân. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6-2, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện trên tài khoản Facebook Mộc Thiên Thảo (của bà ĐTT) có đăng tải thông tin: “Xã Xuân Bái, Thọ Xương, Thọ Xuân, công ty giày da có người Trung Quốc chết chiều nay rồi, liệu công ty may có được nghỉ không”…

Ngoài ra ở một số tỉnh, thành trong cả nước, các cơ quan chức năng cũng đã xử lý và ra quyết định xử phạt nhiều trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Tùy mức độ ảnh hưởng, mức phạt khác nhau

Vì sao áp dụng mức phạt 7,5 triệu đồng với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật của cá nhân bà TTNY? Ông Đặng Hiếu Trung, Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang, giải thích: “Căn cứ vào điểm g khoản 3 Điều 66 của Nghị định 174/2013, chúng tôi quyết định xử phạt như trên, bởi hành vi bà Y. chỉ là bình luận chứ chưa phải là đăng dòng trạng thái (status)”.

Là đơn vị từng xử phạt đối với các cá nhân có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, mới đây là vụ các nghệ sĩ đăng thông tin về dịch COVID-19, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM, chia sẻ: Tùy theo nội dung và mức độ sai phạm của thông tin được đăng lên mạng xã hội mà có mức xử phạt khác nhau.

Nếu một người đưa thông tin sai sự thật bằng cách trả lời bình luận (comment) trên Facebook thì chỉ bị xử lý theo điểm g khoản 3 Điều 66 của Nghị định 174/2013 với mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Đây được xem là hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Người nào viết thông tin sai sự thật trên dòng trạng thái (status), sức ảnh hưởng lớn hơn thì bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Điều 64 của Nghị định 174/2013 với mức phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Đây được xem là hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Riêng đối với những trường hợp chia sẻ lại các thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội thì sẽ bị phạt bằng với mức phạt đăng tải thông tin sai sự thật.