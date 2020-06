Khen thưởng người dân báo tin Triệu Quân Sự

Như PLO đã thông tin, lúc 20 giờ ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ bắt Triệu Quân Sự tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thưởng nóng cho lực lượng công an, quân sự sau vụ việc bắt này.



Nhiều bạn đọc bày tỏ thắc mắc rằng quần chúng nhân dân cũng có góp một phần trong việc phát hiện và báo tin để lực lượng công an bắt giữ Triệu Quân Sự, sao không thấy khen thưởng người tố giác tội phạm?



Trao đổi với chúng tôi, chiều 19-6, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an TP Tam Kỳ đã khen thưởng và trình Giám đốc Công an tỉnh cấp Giấy khen cho công dân tố giác phạm nhân Triệu Quân Sự.

Ông Thanh cho hay theo qui định thì không được công khai danh tính, hình ảnh của người tố giác tội phạm khi họ không đồng ý.



Triệu Quân Sự đã được bàn giao cho Cơ quan điều tra Quân khu 5. Ảnh: TN

“Còn việc phối hợp bắt được đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động, đang truy nã gắt gao như vậy, ngăn ngừa nguy hiểm cho nhân dân thì cần động viên kịp thời và qua đó cũng khích lệ làm tốt hơn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông Thanh chia sẻ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư TP Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết Công an TP Tam Kỳ đã tặng hoa, thưởng nóng người có thông tin trình báo về Triệu Quân Sự.

“Sáng nay công an TP đã đến gặp gỡ khen thưởng, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Tuy nhiên, vì vấn đề bảo mật nên không thể cung cấp danh tính cụ thể”, ông Quang nói.



Công an bắt Triệu Quân Sự tại quán internet. Ảnh: TN

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ nhận tin báo phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống Triệu Quân Sự tại tiệm Internet HT (số 155/11 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ).

Công an TP Tam Kỳ đã tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận họ và tên là Triệu Quân Sự.