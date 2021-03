Làm CCCD, bao lâu người dân được nhận thẻ?

Tạo điều kiện để Phật tử giải quyết vướng mắc khi làm CCCD

Vừa qua, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết nhận được phản ánh, kiến nghị của một số Phật tử cho rằng khi đi làm CCCD gắn chip thì không được cơ quan quản lý CCCD chấp nhận đăng ký mục tôn giáo là Phật giáo tại mục 7 tờ khai CCCD.

Do đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ban hướng dẫn Phật tử trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phổ biến đến trụ trì các chùa, cơ sở tự viện để hướng dẫn Phật tử khi đi làm CCCD. Theo đó, khi đi làm CCCD, Phật tử mang theo giấy chứng nhận Phật tử, giấy chứng nhận quy y tam bảo... Đồng thời thực hiện việc cấp nhanh chóng, dễ dàng các loại giấy chứng nhận trên cho Phật tử.

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an, đề nghị tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tín đồ Phật tử giải quyết vướng mắc trên khi đi làm CCCD.

Về điều kiện để khai tôn giáo trong mục 7 của tờ khai khi làm thủ tục CCCD, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM, cho biết việc kê khai tôn giáo trong thông tin dữ liệu dân cư được thực hiện đúng pháp luật về tôn giáo của Việt Nam, đó là quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của công dân được pháp luật ghi nhận.

TUYẾN PHAN