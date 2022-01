Trước nhu cầu phản ánh, tra cứu thông tin về CCCD rất lớn của người dân trong thời gian qua, mới đây, Bộ Công an đã triển khai hệ thống tổng đài 1900.0368 để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân về CCCD gắn chip.

Trong tuần qua, Pháp Luật TP.HCM cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc phản ánh, thắc mắc những vấn đề liên quan đến CCCD như dấu vân tay bị mờ, thông tin bị sai lệch và thắc mắc nhiều nhất là việc chậm trả CCCD.

Thời gian chờ trả CCCD quá lâu

Chị Vương Thị Thùy Linh (Long Xuyên, An Giang) cho biết chị làm CCCD từ ngày 6-5-2021 theo diện tạm trú trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM. Sau khi làm xong thủ tục, thu thập các thông tin cần thiết thì cán bộ công an đưa giấy hẹn trả CCCD.

Sau nhiều lần liên hệ, đến ngày 30-12-2021 chị nhận được phản hồi từ Công an quận Bình Tân cho biết hồ sơ của chị không đủ thông tin và yêu cầu về nơi thường trú để làm.

“Điều này cũng ít nhiều gây khó khăn cho tôi, nếu ngay từ đầu hồ sơ không đủ thông tin thì thông báo để tôi về quê làm luôn. Tôi nhận phiếu hẹn rồi đợi bảy tháng mới trả lời không đủ thông tin, giờ tôi phải mất thời gian đi làm lại” - chị Linh nói.

Tương tự, anh Hoàng Long (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết anh làm CCCD vào ngày 27-4-2021. Sau nhiều lần tra cứu, gọi điện hỏi thông tin nhiều nơi thì đến ngày 31-12-2021 anh mới được nhận CCCD thông qua công an khu vực.

“Mặc dù phải đợi tám tháng mới nhận được thẻ nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân còn may mắn hơn nhiều người khác. Vì ít ra sau bao ngày tháng chờ đợi, tôi cũng có CCCD, không phải đi đăng ký lại để bổ sung thông tin. Qua đây cho thấy việc kê khai thông tin ban đầu phải thật chính xác từng thông tin, thiếu một chi tiết cũng không được” - anh Long chia sẻ.



Hệ thống tổng đài 1900.0368 của Bộ Công an ra mắt kịp thời, giải đáp thắc mắc về CCCD gắn chip của người dân. Ảnh: TP

Thắc mắc về CCCD nhanh chóng được giải quyết

Bên cạnh những phản ánh của bạn đọc gửi tới, trong tuần qua Pháp Luật TP.HCM cũng đã nhận được nhiều bình luận của độc giả xoay quanh thông tin Bộ Công an mở tổng đài giải đáp về CCCD.

Bạn đọc Minh Hoàng bình luận: “Hoan nghênh các giải pháp mà Bộ Công an đưa ra kịp thời trước nhu cầu cấp thiết của người dân. Mong rằng sau khi triển khai hệ thống tổng đài 1900.0368 và các kênh giải đáp trên Facebook, Zalo… thì những vấn đề về CCCD sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Tuy nhiên, tôi cũng xin góp ý thêm, đối với các trường hợp chậm trả CCCD, sai sót ở bộ phận nào thì nhanh chóng xem xét lại, có biện pháp khắc phục để mọi việc được thực hiện đồng bộ. Từ đó tiến độ thực hiện và trả CCCD sẽ được nhanh hơn”.

Bạn đọc Duy Khánh cũng bày tỏ: “Thời điểm đầu tiên người dân đi làm CCCD cũng gặp một số khó khăn, sau đó ngành công an cũng đã nhanh chóng khắc phục. Một số nơi, cán bộ công an phải làm đến đêm khuya, có khi phải đến tận nhà người dân để làm… Trong thời gian chờ trả thẻ, một số người dân cũng thắc mắc về thời gian chờ trả thẻ quá lâu. Để hỗ trợ người dân, Bộ Công an đã cho ra mắt tổng đài 1900.0368 để giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến CCCD. Những giải pháp kịp thời của ngành công an đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp người dân nhanh chóng nhận được CCCD để giải quyết công việc liên quan”.

“Xung quanh việc chậm trả CCCD cũng có nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân từ phía người dân và cả cán bộ công an tiếp nhận làm thủ tục như Bộ Công an từng chia sẻ. Cộng với tình hình dịch bệnh phức tạp trong thời gian qua thì việc chậm trả CCCD cũng được người dân chia sẻ với ngành công an. Vừa qua, Bộ Công an cũng có thông tin về nguyên nhân chậm trả CCCD và có chỉ đạo công an các địa phương nếu để tồn đọng CCCD của người dân sẽ bị tiến hành kỷ luật. Như vậy cũng đã thấy ngành công an rất nỗ lực để giải quyết những khó khăn, thắc mắc của người dân về CCCD” - bạn Ngọc Anh nêu ý kiến.

Nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh Để phản ánh, thắc mắc thông tin liên quan đến việc cấp CCCD, người dân có thể liên hệ, phản ánh qua fanpage có tên “Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư” có tick xanh, gửi thông tin phản ánh qua hòm thư điện tử tại địa chỉ: giaidapcccd.cahn@gmail.com hoặc liên hệ tới tổng đài 1900.0368. Đến 10 giờ sáng 6-1, sau hai ngày đi vào hoạt động, hệ thống tổng đài 1900.0368 nhận được khoảng 1.500 cuộc gọi của người dân thắc mắc về CCCD, trong đó chủ yếu về vấn đề tiến độ trả CCCD. Đa số cuộc gọi đều được tổng đài viên giải đáp, tư vấn cụ thể và rõ ràng. (Theo Bộ Công an)