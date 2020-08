Nở rộ những đường hoa chống xả rác ở TP.HCM

Những ngày gần đây, trên địa bàn hai xã Đa Phước và Quy Đức (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nở rộ những con đường hoa mười giờ đẹp mắt.



Đường hoa đẹp, không ai nỡ xả rác

Hai con đường 4B và 4C của xã Đa Phước trước đây là đường đất chưa rải nhựa, hai bên đường cây cỏ mọc um tùm, rác thải tràn ngập trên đường.

Bà Nguyễn Thị Hai, sống trên đường 4C, chia sẻ: “Trước đây cứ đến lúc trời sụp tối là có nhiều người đem rác ra đổ đầy đường, trông rất nhếch nhác, ô nhiễm.

Sau khi chính quyền địa phương triển khai làm đường và hỗ trợ phân bón để trồng hoa thì con đường này thật sự thay da, đổi thịt. Đường sạch, hoa nở đẹp mắt như vậy thì ai nỡ đem rác ra bỏ bậy nữa”.

Theo ghi nhận của PV, trên địa bàn xã Đa Phước, ngoài hai con đường chính là 4B và 4C được trồng hoa thì tại các con hẻm nhỏ và nhiều tuyến đường khác cũng trồng hoa mười giờ.

Gần đó là xã Quy Đức cũng có nhiều con đường hoa trải dài đẹp ngút ngàn. Chị Huỳnh Thị Thu Hương, trú ấp 2, xã Quy Đức, là chủ của một trong những đường hoa đẹp nhất trên địa bàn.

Với chiều dài hơn 100 m, con đường dẫn vào nhà chị đúng nghĩa là con đường hoa mười giờ “đẹp rụng tim” như nhiều người đang chia sẻ trên mạng.

Hoa trồng ngập cả lối đi với đủ màu sắc. Không chỉ trồng hoa trên đường vào nhà, hoa mười giờ còn được gia đình chị Hương trồng trên các bờ ruộng quanh nhà. Đứng từ ngoài đường chính nhìn vào, đường hoa mười giờ nở rộ xen lẫn với cánh đồng lúa xanh khiến nhà chị Hương đẹp như một bức tranh.

Được hỏi về lý do trồng nhiều hoa xung quanh nhà, chị Hương cho biết trước hết là do sở thích trồng hoa để tạo cảnh đẹp quanh nhà. Tiếp nữa là ngăn ngừa việc xả rác tại khu vực mình ở. Trước đây, xung quanh nhà có nhiều rác do người đi đường vô tư xả bậy đến nỗi gia đình chị phải dựng bảng cấm xả rác.

“Trồng hoa đẹp như vậy thì ai cũng thích, mọi người sẽ ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường và không cần phải đặt biển báo cấm xả rác nữa” - chị Hương nói.

Cách đó không xa, tại ấp 3, xã Quy Đức là vườn hoa của nhà bà Nguyễn Thị Sậu (65 tuổi). Đây cũng là một trong những điểm trồng hoa mười giờ đẹp trên địa bàn xã. Hoa mười giờ cũng được bà Sậu trồng xung quanh nhà.

“Tôi thấy hoa đẹp nên trồng, trước là cho đẹp nhà, sau là để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu phố mình. Trong ấp nhiều người cũng trồng hoa, nhà nào cũng xanh, sạch, đẹp thì sẽ dẹp được nạn xả rác ra đường thôi. Nhiều khách vãng lai đi ngang qua đây thấy đẹp cũng dừng xe lại quay phim, chụp ảnh, có người còn xin cây giống về trồng” - bà Sậu cho biết thêm.



Vườn hoa mười giờ trước căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Sậu cũng là điểm “check in” của rất nhiều người. Ảnh: ĐẶNG LÊ



Con đường hoa đi xuyên qua cánh đồng của chị Hương tại xã Quy Đức thu hút nhiều người tới chụp ảnh. Ảnh: ĐẶNG LÊ



Con đường 4B tại xã Đa Phước được chọn làm đường kiểu mẫu để thực hiện nhân rộng mô hình trồng hoa chống xả rác. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Trồng hoa ngăn rác

Theo đại diện UBND xã Đa Phước, ý tưởng trồng hoa mười giờ trên các tuyến đường xuất phát từ việc một cựu chiến binh trồng một vườn hoa mười giờ ở địa phương.

Vườn hoa này đã tạo cảnh quan đẹp, giống hoa cũng rất dễ trồng nên địa phương quyết định cho nhân rộng mô hình trên địa bàn. Việc này cũng nhằm thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy vận động người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước.

Cũng theo vị này, Đa Phước là một xã vùng ven của TP, diện tích đất trống còn nhiều, cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên việc phát hiện và xử phạt hành vi đổ trộm rác còn nhiều khó khăn. Vì thế, chính quyền vận động người dân trồng hoa mười giờ nhằm tạo cảnh quan đẹp và quan trọng hơn là xóa được các điểm đen về nạn xả rác không đúng nơi quy định.

“Cho đến nay nhiều hộ dân đã hưởng ứng phong trào trồng hoa mười giờ xung quanh nhà và đã tạo được hiệu ứng rất tốt. Qua đó nạn xả rác bậy ở địa phương đã được cải thiện rất nhiều” - đại diện UBND xã Đa Phước chia sẻ.

Còn trên địa bàn xã Quy Đức, từ câu chuyện “trồng hoa ngăn rác” ở địa phương khác chính quyền xã cũng triển khai việc trồng hoa trên các tuyến đường.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bí thư chi bộ ấp 3, xã Quy Đức, cho biết tính đến nay tại ấp 3 và các ấp khác, các tổ đã đăng ký những công trình trồng hoa. Các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên cũng đăng ký làm một tuyến đường hoa.

Việc làm thiết thực này đã thực sự thay đổi bộ mặt cảnh quan trên địa bàn, đồng thời giảm thiểu rất nhiều tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.