Mức phạt lỗi đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ

Nhiều trường hợp dừng đèn đỏ cả ô tô lẫn xe máy đều đi quá vạch kẻ màu trắng, trước đèn tín hiệu giao thông. Có người đậu xe ngay trên cả phần kẻ đường dành cho người đi bộ. Xin hỏi, những hành vi như thế sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc Phạm Điển (phamvandien12...@gmail.com)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Tại Điều 10, Chương 2, Quy chuẩn 41:2016/BGTVT quy chuẩn về báo hiệu đường bộ quy định về ý nghĩa của đèn tín hiệu giao thông:

Tín hiệu xanh: Cho phép đi.



Tín hiệu vàng: Tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn “Vạch dừng xe”. Nếu không có vạch sơn “Vạch dừng xe”, thì phải dừng phía trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn“Vạch dừng xe”, nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau.



Tín hiệu vàng nhấp nháy: Báo hiệu được đi nhưng phải chú ý và thận trọng quan sát, nhường đường cho người đi bộ sang đường hoặc các phương tiện khác theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.



Tín hiệu đỏ: Báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng xe. Nếu không có vạch sơn “Vạch dừng xe”, thì phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi.



Cạnh đó, Luật Giao thông đường bộ cũng quy định người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, chấp hành các quy tắc giao thông và vạch sơn kẻ đường.

Do đó, các trường hợp dừng đèn đỏ mà đi vượt quá vạch kẻ đường hoặc đè lên vạch kẻ đường là vi phạm và đều bị xử phạt theo Nghị định 100/2019.

Cụ thể, tại điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

Trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm d, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 2; điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm k, điểm l, điểm o, điểm r, điểm s khoản 3; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm I khoản 4; điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i khoản 5; điểm a, điểm b khoản 6; điểm a, điểm c khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này.

So với quy định cũ tại Nghị định 46/2016 (phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng) thì đã tăng gấp đôi.

Đối với xe máy, tại điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 100/2019 cũng quy định phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

Trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm đ, điểm e, điểm h khoản 2; điểm d, điểm g, điểm i, điểm m khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 4; khoản 5; điểm b khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm d khoản 8 Điều này.