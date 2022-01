Năm 2021, tổng đài đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tư vấn 35.385 ca; kết nối, can thiệp 1.257 ca (giảm 38 ca so với năm 2020). Trong đó có 625 ca bạo lực trẻ em, chiếm 49,72% tổng số ca can thiệp (cao hơn năm 2020 là hai ca). Các số điện thoại hỗ trợ trẻ em Ngoài đường dây nóng 111 của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, người dân tại TP.HCM có thể gọi đến các số điện thoại đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em như sau: Số 1900.545.559 - Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM). Số 1800.9069 (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM). Số 113 (cơ quan công an).