Trao đổi với PLO sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng vừa cho biết như trên. Bà Phan Thị Thắng cho biết UBND TP.HCM vừa quyết định thành phố sẽ lo tất cả từ chi phí tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất.



Quyết định này vừa được đưa ra sau tình trạng khó khăn của nhiều gia đình trong những ngày qua. Theo đó với người mất vì COVID-19 tại các bệnh viện, thành phố sẽ phân bổ ngân sách về cho Sở Y tế để sở chuyển cho các bệnh viện lo hậu sự.



Đối với người không may qua đời tại nhà thì quận huyện, quận huyện sẽ chuyển ngân sách về phường xã để lo cho người dân.



TP.HCM sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho người tử vong do mắc COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về thủ tục chỉ cần có giấy chứng nhận người thân mất vì COVID-19, người nhà có thể làm thủ tục nhận lại ở địa phương. Với những người đã mất do COVID mà chưa được hỗ trợ, TP sẽ hoàn lại số tiền này theo mức giá quy định.

Công tác hỏa táng người mất tại TP.HCM hiện có 4 nơi đang thực hiện gồm: Khu Bình Hưng Hòa (Bình Tân), khu Đa Phước (Bình Chánh), khu Phúc An Viên (quận 9), khu Tháp Long Thọ (Củ Chi).



Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 8-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cũng khẳng định: “Kinh phí ngân sách sẽ thanh toán hết cho những người mất do bị nhiễm bệnh COVID-19. Cụ thể, nếu có một bệnh nhân tử vong ở bệnh viện điều trị COVID-19 thì bệnh viện sẽ ký hợp đồng với đơn vị mai táng để lo toàn bộ chi phí”- ông Thắng thông tin.

Trước đó, ngày 6-8, ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay: Người dân nghèo qua đời vì COVID-19, nhưng người thân không có tiền mai táng thì ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí.

Nay, với thông tin này ông Thắng khẳng định không chỉ có người dân nghèo mắc COVID-19 mất mà tất cả những trường hợp mất do COVID-19 thì chi phí lo hậu sự sẽ được trích từ ngân sách để chi trả. Đây là một chính sách rất nhân văn của TP.



Về việc một số cơ sở mai táng ép giá với lý do chi phí nhân sự cao và vật tư mai táng (hòm, phẩm vật tâm linh tăng giá), thành phố cũng đã có hướng. "Thành phố đã có giá chung, nếu bị ép giá người dân nên tìm đơn vị khác làm đúng giá và nhờ Công ty Môi trường đô thị thành phố để được hỗ trợ, giới thiệu”, Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Toàn Thắng thông tin.



Chiều qua, sau khi đi trao quà của Hội Nhà báo TP.HCM đến một số đơn vị điều trị COVID, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Trần Trọng Dũng trao đổi với PLO về vấn đề này. Ông cho biết người dân bị ép giá nhất là quan tài. Các cơ sở mai táng đòi trọn gói và buộc phải mua quan tài giá cao. Theo nhà báo Trần Trọng Dũng: "TP cần chỉ đạo ngành Công Thương bình ổn giá quan tài. Nếu chỉ là quan tài để hoả táng, cần giao cho một số đơn vị chế biến gỗ đóng hàng loạt và cung cấp theo giá ấn định. Khi đó, các cơ sở dịch vụ mai táng không còn ép giá được nữa.



Trong một diễn biến khác, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo CATP tìm hiểu, xác minh những cơ sở kê khống giá quan tài và chi phí dịch vụ, ép giá mai táng những người dân có người thân mất trong giai đoạn dịch này.