Trưởng thôn “gỡ rối” sắp có nhà mới

Báo Pháp Luật TP.HCM trao 100 triệu hỗ trợ ông Alăng Crơ xây nhà

Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Tây Giang, UBND xã Lăng và báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi về kế hoạch làm nhà với gia đình ông Alăng Crơ. Ảnh: BÙI TOÀN Ngày 15-12, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 100 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình ông Alăng Crơ.

Thông qua Phòng Tư pháp huyện Tây Giang, số tiền này sẽ được gia đình ông dùng để xây lại ngôi nhà bị hư hỏng trong cơn bão vừa qua. Không giấu được niềm vui, ông Alăng Crơ cho biết khi nghe tin được báo hỗ trợ xây nhà, đêm qua cả gia đình ông rất vui mừng, không thể ngủ được. Đặc biệt, niềm vui đến với ông được nhân đôi khi tới đây gia đình ông sẽ có thêm thành viên mới. Bà Bhling Thị Xất, Phó Chủ tịch UBND xã Lăng, cho biết là lần đầu tiên người dân trong xã nhận được một khoản hỗ trợ xây nhà lớn đến vậy. “Chúng tôi rất phấn khởi, cám ơn tình cảm mà các mạnh thường quân và bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đã dành cho địa phương. Xã cam kết sẽ hỗ trợ thêm để gia đình ông sớm có ngôi nhà mới như nguyện vọng” - bà Bhling Thị Xất nói thêm. Sau những đợt hỗ trợ khẩn cấp cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, từ ngày 1 đến 5-12, vừa qua báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 600 triệu đồng cho 60 hộ gia đình tại các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi để sửa chữa nhà cửa. Sau huyện Tây Giang, những ngày tới báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục đến trao tiền hỗ trợ xây nhà tại huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) và huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Tổng số tiền của đợt hỗ trợ xây nhà cho người dân vùng bão lũ là 1 tỉ đồng. Đây là số tiền do các mạnh thường quân, bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đóng góp hỗ trợ. TÂM AN - BÙI TOÀN