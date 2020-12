Từ hôm nay, bắt đầu cấp thẻ căn cước gắn chip

Từ hôm nay (1-1), theo kế hoạch, Bộ Công an bắt đầu thực hiện cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân. Ngoài TP Hà Nội đã thực hiện, một số địa phương sẽ tiếp tục triển khai cấp thẻ CCCD trong thời gian tới là TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Dương…

Thủ tục nhanh, gọn, lẹ

Sáng 31-12, Công an TP Hà Nội đã mở đợt cao điểm cấp thẻ CCCD theo mẫu mới.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội , cho biết kế hoạch tập trung cấp thẻ CCCD gắn chip là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2021.

Theo thống kê, Công an TP Hà Nội sẽ phải cấp CCCD cho khoảng 2,5 triệu người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có mã định danh cá nhân.

Số lượng người cấp CCCD là rất lớn, Công an TP thành lập các tổ lưu động để cấp thẻ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… và tại các địa bàn dân cư. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu 10 giờ/ngày để cấp CCCD cố định tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã.

Ghi nhận của PV, tại trụ sở số 87 Trần Hưng Đạo, Công an TP Hà Nội bố trí ba bàn làm việc cùng hơn 20 cán bộ công an để làm thủ tục cấp CCCD cho công dân.

Theo quy trình, người dân đến làm việc chỉ cần xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch để cán bộ công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu CCCD đã thu thập từ trước đó, không cần phải điền vào tờ khai như trước đây nữa.

Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay. Quá trình này chỉ kéo dài khoảng 5 phút.

Một nữ cán bộ cho biết do hiện nay Bộ Công an vẫn đang lấy ý kiến và chưa ban hành thông tư chính thức về mẫu thẻ CCCD gắn chip, do đó trước mắt cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin cá nhân của công dân vào hệ thống dữ liệu. Khi hoàn tất việc in thẻ, CCCD sẽ được gửi về công an nơi công dân cư trú, tiếp đó gửi về tận nơi cho người dân.

Sau này, khi đã có quy định cụ thể, công dân tới làm thủ tục cấp CCCD thì sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ được giao giấy hẹn với hai hình thức nhận thẻ CCCD, gồm nhận trực tiếp và nhận qua bưu điện.

Chỉ trong buổi sáng 31-12, hàng trăm công dân đã được cơ quan công an thu thập thông tin (ảnh chân dung, dấu vân tay) để phục vụ việc cấp thẻ.

Ông Phạm Gia Cường, 71 tuổi, trú tại Hà Nội, bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương cấp thẻ CCCD mẫu mới của Bộ Công an. Ông Cường cho biết đã được cán bộ công an khu vực đến nhà thu thập thông tin cá nhân từ nhiều tháng trước, do vậy hôm nay ông không cần phải làm thêm thủ tục gì, chỉ cần xuất trình CMND để đối chiếu.



Ngày 31-12-2020, ngày đầu tiên Công an TP Hà Nội làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp cho người dân. Ảnh: TUYẾN PHAN

Có những trường hợp chưa vội đi làm ngay

Thông tin về việc cấp thẻ CCCD gắn chip trên quy mô toàn quốc, Bộ Công an cho biết đến nay việc triển khai đường truyền và thực hiện bảo mật, an toàn hệ thống đã cơ bản hoàn thành. Các trang thiết bị phục vụ việc cấp CCCD được vận chuyển tới các đơn vị địa phương theo đúng kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, quá trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Bộ Công an đặt mục tiêu từ nay đến 1-7-2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Do số lượng cấp thẻ là rất lớn, Bộ Công an khuyến nghị các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng CCCD gắn chip.

Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn. Vì vậy, người dân có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 30-6-2021, chưa nên vội ồ ạt đi làm ngay.

Cũng theo Bộ Công an, so với thẻ CCCD mã vạch hiện nay, thẻ CCCD gắn chip có độ bảo mật, dung lượng lưu trữ cao hơn nhiều. Thẻ CCCD mẫu mới sẽ tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như chữ ký số, khóa bảo mật công khai, sinh trắc học…

Với những ưu điểm trên, người dân khi đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD gắn chip. Công nghệ sinh trắc học trên thẻ cũng giúp xác thực đảm bảo chính xác con người, giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo thẻ.

“Chip gắn trên thẻ CCCD là để lưu trữ các thông tin, không có chức năng định vị, theo dõi vị trí của công dân” - Bộ Công an nhấn mạnh.