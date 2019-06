Từ vụ cháy rừng Hồng Lĩnh: Đừng đốt nhà bằng thói quen này

Chiều 30-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự anh Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) do liên quan đến vụ cháy rừng hàng chục năm tuổi ở núi Hồng Lĩnh.



Anh Phan Đình Thành.

Thông tin ban đầu, anh Thành gom rác trong vườn lại khu vực cuối vườn, gần rừng rồi dùng bật lửa để đốt rác. Do trời nóng, gió Lào thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn, rồi ập lên đồi thông sau nhà. Đây là câu chuyện đau thương cũng là bài học cảnh báo cho người dân về việc bất cẩn trong đốt rác dọn nhà, sân vườn.

Đốt rác đốt luôn nhà dân

Tại TP.HCM, nhiều vụ cháy xảy ra chỉ vì người dân đốt rác, đặc biệt là vào thời điểm cận Tết.

Mới hồi cuối tháng 12-2018, câu chuyện người dân đốt rác dưới chân trụ dây viễn thông tại cầu Tham Lương, quận 12, TP.HCM đốt luôn dây cáp viễn thông vẫn còn ám ảnh.

Vụ việc xảy ra giữa trưa, lửa bén vào bó dây cáp bốc cháy ngùn ngụt. May mắn, vụ việc được phát hiện sớm nên người dân tri hô cùng nhau dùng bình chữa cháy mini kịp thời khống chế được đám cháy trước khi lửa lan ra căn nhà kế cạnh.



Đốt rác cháy rụi 3 ki ốt bán hàng ở quận Gò Vấp năm 2015. Ảnh: Xuân Ngọc.

Rạng sáng 29 Tết, tại phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân cũng từng xảy ra một vụ cháy với nguyên nhân tương tự.

Anh T là chủ tiệm vá vỏ Chín Tài đang ngủ trong phòng thì bất ngờ nghe tiếng chó sủa lớn. Anh chạy ra kiểm tra thì phát hiện có cột khói đen ở vách tôn phía trước bãi xe. Lại gần, anh phát hiện đống lốp xe ô tô để sát vách tôn đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa bùng lớn lan nhanh qua xe ô tô khách bên cạnh. Chỉ đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân có mặt mới khống chế dập tắt được hoàn toàn.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát PCCC xác định nơi xảy ra cháy đầu tiên là đống rác bên lề đường sát vách tôn bãi giữ xe anh Bảy. Nguồn nhiệt gây cháy có thể do người dân đốt rác hoặc người đi đường vứt đầu lọc thuốc lá đang cháy gây cháy đống rác đó.

Trong quá trình sinh sống chủ bãi giữ xe cũng không có mâu thuẫn với ai. Vụ cháy làm hư hỏng một phần xe và kết cấu nội thất ước tính khoảng 40 triệu ngoài ra còn làm ám khói, hư hỏng nhẹ phần thùng xe của một chiếc xe tải.

Chiều 3-3-2015, một người dân đốt rác dưới chân cầu Hang đã khiến ngọn lửa bén vào đám cỏ khô, gây cháy lan sang 3 ngôi nhà nằm trên đường Phan Văn Trị. Ngoài ra, 3 chiếc xe gắn máy để bên trong các cửa hàng cũng bị cháy rụi.

Đốt rác phải lưu ý những điều này

Lên google, chỉ cần gõ từ khoá “đốt rác cháy nhà”, người dân sẽ tìm được hàng ngàn kết quả: đốt rác đốt luôn trụ điện, đốt rác đốt luôn dây điện, đốt rác cháy xưởng sửa chữa ô tô.... Và mới đây nhất chính là vụ cháy rừng Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Hôm nay, vụ cháy rừng ở núi Hồng Lĩnh đã bước sang ngày thứ 3 và cơ quan chức năng đang “căng mình” nỗ lực dập lửa.



Hiện trường vụ cháy rừng Hồng Lĩnh. Ảnh: Đắc Lam.

Hàng ngàn người cùng với kiểm lâm, Cảnh sát PCCC, Công an Hà Tĩnh và các lực lượng trắng đêm cùng hiệp lực chữa cháy. Chỉ riêng Quân khu 4 đã huy động 500 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An huy động thêm xe cứu hỏa và chiến sĩ sang chi viện cho Hà Tĩnh cùng cứu rừng thông trên núi Hồng Lĩnh.

Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo nên hạn chế việc đốt rác. Nếu thực sự phải đốt thì phải có người trông coi.

"Trong thời gian đốt rác tuyệt đối không được bỏ đi làm việc khác: tắm rửa, lau dọn nhà cửa, nấu ăn…Lửa bén rất nhanh đặc biệt là khi gặp gió, khả năng cháy lan, cháy lớn rất dễ xảy ra.

Nếu đốt nhỏ, đốt ít một để đảm bảo có thể khống chế được ngọn lửa, không cháy lan. Khi đốt xong phải dập tắt hoàn toàn đám cháy, đảm bảo không còn tàn lửa, ngọn lửa không còn khả năng bùng phát trở lại”, một cán bộ từng công tác nhiều năm trong lĩnh vực điều tra khám nghiệm hiện trường các vụ án cháy nổ chia sẻ.

Ngoài ra ông nhấn mạnh tuyệt đối không được vứt tàn thuốc, thuốc hút dở lên đống rác, phế liệu, những chất liệu dễ cháy. Chỉ cần mồi lửa nhỏ như một mẩu tàn thuốc thôi cũng có thể đốt cả khu rừng.