UBND phường 15, quận 11 thông báo vụ nghi bé trai bị bạo hành

Đã gửi báo cáo vụ việc cho Sở LĐ-TB&XH Sáng 7-11, ông Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận 11, TP.HCM cho biết liên quan đến vụ việc nghi ngờ cháu VQK (10 tuổi, ở tòa nhà Flemington, quận 11) bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, UBND quận này đã có báo cáo gửi Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Báo cáo cho thấy tháng 9-2019, phòng LĐ-TB&XH quận 11 tiếp nhận thông tin việc cô giáo của K. phát hiện vùng mông của cháu có nhiều vết đánh thâm, tím nghi bị bạo hành. Ngày sau đó, cơ quan chức năng quận 11 vào cuộc xác minh và đã làm việc với ông Q. (cha ruột cháu K.) cùng mẹ kế cháu K. Ông Q. thừa nhận có dùng thanh nhựa (đồ chơi trẻ con) đánh vào mông cháu K. dẫn đến thâm, tím. Lý do K. không nghe lời, không làm bài tập và thường nói dối. Mục đích đánh K. là để dạy bảo, không phải bạo hành. Cơ quan chức năng yêu cầu ông Quang làm cam kết dạy dỗ cháu K. nhẹ nhàng hơn, tránh ảnh hưởng tâm lý. Đến ngày 21-9, một số báo đăng tải nội dung nghi vấn cháu K. bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, cho uống nước sôi và ăn phân mèo. Để xác mnh thông tin, cơ quan chức năng gặp riêng cháu K. tại nhà. Cháu K. khẳng định việc bị uống nước sôi và ăn phân mèo như báo chí đưa tin là không có. Ông Nguyễn Phi Long còn cho biết CSĐT Công an quận 11 cũng đã vào cuộc điều tra và đã có báo cáo gửi UBND quận này. Theo báo cáo, cơ quan điều tra đã đưa cháu K. đi giám định thương tích để làm căn cứ xử lý vụ việc. Kết quả cháu K. bị đa chấn thương gây sưng bầm mô mềm đã được điều trị, hiện còn diện bầm cũ tại vùng thắt lưng mông, tình trạng ổn định. Kết quả giám định còn kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 0%. TRẦN NGỌC