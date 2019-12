Vay 50 triệu nhưng phải trả hơn 20 tỉ

Công an đã vào cuộc điều tra Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cho biết đã tiếp nhận trình báo của chị T. về việc trụ sở công ty mình bị tạt sơn. Đồng thời công an phường này cũng đã báo cáo sự việc lên công an quận. Cạnh đó, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 11, hiện công an quận đã thụ lý vụ việc của chị T. và đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Tương tự, trường hợp của chị NTPT (quận 12), Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cũng đã thụ lý và đang xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Cơ quan này cũng cho biết khi nào có thông tin rõ ràng sẽ thông tin cho báo chí sau.