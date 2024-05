Ban hành quyết định di dời nhưng không đúng địa chỉ, dân sao dám đi? 20/05/2024 06:09

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Vũ Thu (ngụ quận 1, TP.HCM) cho biết vào ngày 30-3-2021 bà nhận được Quyết định số 1371/QĐ-UBND của UBND quận 1 yêu cầu di dời và bố trí tạm cư đối với căn hộ của bà trong thời chờ xây dựng lại chung cư 155 -157 Bùi Viện. Tuy nhiên, bà Thu cho rằng, quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo bà Thi, căn nhà của bà có chủ quyền riêng, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 1021/2014 là "159 (tầng 1) Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1", không phải tại địa chỉ "159 (Trệt) chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1" như Quyết định số 1371/QĐ-UBND đã ghi. (Thực tế căn nhà của bà Thu tại chung cư 155-157 Bùi Viện nằm ở tầng trệt - NV).

Bà Thu cho biết đến hiện tại bà chưa nhận được một văn bản nào đúng với số nhà của bà và cũng không văn bản nào đề cập yêu cầu di dời với căn nhà bà số 159 của bà, chỉ ghi là chung cư 155-157 Bùi Viện. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ngày trở về họ nói không đúng địa chỉ phải làm sao?

Theo bà Thu, việc sai thông tin cũng như địa chỉ không trùng khớp trong quyết định của UBND quận đã khiến bà lo lắng và chưa thể di dời để tạm cư.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, bà yêu cầu Quyết định 1371/QĐ-UBND và toàn bộ các văn bản hành chính liên quan phải đúng địa chỉ trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc có văn bản thể hiện thống nhất các địa chỉ nêu trên là một.

Chung cư 155-157 Bùi Viện, quận 1 hiện chỉ còn duy nhất căn nhà của bà Thu chưa di dời do có sự không trùng khớp địa chỉ giữa giấy tờ nhà và quyết định di dời của quận. Ảnh: HUỲNH THƠ

“Cho đến hiện tại, tôi chưa nhận được một văn bản hay một tờ giấy nào thể hiện việc yêu cầu di dời theo đúng địa chỉ số nhà của tôi là 159 (tầng 1) Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Các văn bản chỉ toàn nêu là chung cư 155-157 trong khi nhà tôi có chủ quyền riêng lại không được đề cập cùng. Nếu tôi di dời đi, đến lúc về, chủ đầu tư cho rằng địa chỉ không trùng khớp với quyết định trước đây, không cho tôi vào nhà của mình thì tôi phải làm sao?” - bà Thu lo lắng.

Bà Thu cũng cho biết thêm, theo Phương án số 70/PA-UBND có ghi "Tổ chức hướng dẫn các hộ dân tham quan, lựa chọn căn hộ tạm cư theo nguyên tắc sử dụng 1 căn hộ tại Chung cư 155-157 Bùi Viện được lựa chọn 1 căn hộ tạm cư trong danh sách quỹ nhà tạm cư". Tuy nhiên, trong Quyết định số 1371/QĐ-UBND lại ấn định địa chỉ căn hộ tạm cư của hộ gia đình bà tại căn hộ số A4.01, lô D chung cư số 90 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Do vậy, bà Thu cho rằng việc ấn định thay vì tổ chức lựa chọn là chưa đúng và không phù hợp với sinh hoạt, hoàn cảnh gia đình, công việc và cuộc sống mưu sinh hiện tại.

“Nhà tôi nằm ngay mặt tiền, hiện hữu một cơ sở kinh doanh cũng chính là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nếu chuyển đến căn hộ chung cư thì tôi không thể kinh doanh, cũng không thể kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Tôi mong muốn nếu bố trí tạm cư thì phải phù hợp với căn nhà của tôi hoặc ít ra phải có nguồn chi phí hỗ trợ. Đồng thời, tôi rất muốn biết cụ thể thời gian phải tạm cư bao lâu và toàn bộ chi phí tạm cư vì trong quyết định chưa cập nhật đến” - bà Thu cho hay.

Đã điều chỉnh lại địa chỉ trong quyết định khác

Trước phản ánh của bà Thu, đến ngày 8-5, UBND quận 1 đã có công văn số 1389 trả lời báo Pháp Luật TP.HCM. Trong công văn, UBND quận 1 cho biết, trong quá trình triển khai Phương án số 70/PA-UBND về tổ chức di dời và bố trí tạm cư cho các hộ dân tại chung cư 155 -157 Bùi Viện, có một số hộ dân không phối hợp để cung cấp hồ sơ pháp lý nhà, đất theo yêu cầu.

Trên cơ sở danh sách xác minh tình trạng cư trú của các hộ dân do Công an phường Phạm Ngũ Lão cung cấp ngày 22-8-2019 và danh sách các hộ dân tại chung cư 155-157 Bùi Viện do Công ty TNHH-MTV Dịch vụ công ích quận 1 cung cấp, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 đã trình UBND quận 1 ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 30-3-2021 về việc di dời và bố trí tạm cư đối với hộ bà Vũ Thu tại địa chỉ căn hộ số 159 (Trệt) chung cư 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Sau đó, Ban Quản trị (cũ) chung cư 155 - 157 Bùi Viện đã hỗ trợ cung cấp cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở đối với căn hộ nêu trên do bà Vũ Thu đứng tên. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã trình UBND quận 1 ban hành Quyết định số 6224/QĐ-UBND ngày 10-10-2022, điều chỉnh thông tin căn hộ của bà Thu.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, ngày 5-3-2024, UBND quận 1 đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc tổ chức cưỡng chế di dời để thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-UBND và Quyết định số 6224/QĐ-UBND đối với hộ bà Vũ Thu tại địa chỉ căn hộ số 159 (Tầng 1) Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, trong đó địa chỉ căn hộ đúng theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 1021/2004.

Ngày 21-3-2024, Phòng Quản lý đô thị quận 1 đã chủ trì phối hợp với UBND phường Phạm Ngũ Lão, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 cùng các đơn vị liên quan tiến hành triển khai, niêm yết Quyết định số 630/QĐ-UBND.

Sau đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cũng đã có buổi tiếp xúc, giải thích, vận động bà Vũ Thu chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho gia đình.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cũng có Công văn số 130/BBT ngày 28-3-2024 trả lời các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thu tại buổi làm việc trên.