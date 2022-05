Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu báo cáo vụ bị khởi tố vì làm phiền 20 phút

Ngày 9-5, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương có văn bản chuyển đơn của ông Trần Minh Đức (ngụ TP.HCM) bị cáo bị buộc tội xâm phạm chỗ ở của người khác đến lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Văn bản chuyển đơn do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Văn Bá ký, trước đó, Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương có nhận được đơn “cứu xét khẩn cấp” của ông Đức về nội dung đề nghị xem xét, chỉ đạo vụ việc mà VKSND thị xã Tân Uyên và Công an thị xã Tân Uyên đã kéo dài thời gian giải quyết vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác”. Trong đơn, ông Đức cho rằng mình bị oan sai nhưng cơ quan tố tụng thị xã Tân Uyên cố tình né tránh không xử lý.

Sau khi nhận được đơn của ông Đức, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương đã chuyển đơn và tài liệu kèm theo đến lãnh đạo VKSND Bình Dương để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20-5.

Như PLO.VN đã có nhiều bài viết về vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” có dấu hiệu oan sai khi cơ quan công an thị xã Tân Uyên và VKSND cùng cấp khởi tố, truy tố đối với các bị can Trần Thị Mỹ Hạnh, Văn Ngọc Sang, Trần Minh Đức (ngụ TP.HCM).

Vụ án xảy ra từ tháng 11-2018, công an đã bốn lần ra kết luận điều tra, VKS cùng cấp ba lần ra cáo trạng nhưng TAND thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đều trả hồ sơ để làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trong lần trả hồ sơ gần nhất vào ngày 28-7-2020, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án nhận định nếu bị hại còn nợ tiền mà các bị cáo đến nhà (cổng nhà không đóng), bị hại có mặt tại nhà nhưng do hoảng sợ nên ngay lập tức ra khỏi nhà và báo chính quyền sau 20 phút thì việc các bị cáo đến nhà bị hại là có lý do và vào nhà bằng lối cổng mở là không có hành vi xâm phạm trái pháp luật chỗ ở của bị hại. Do đó, chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo xâm phạm chỗ ở của người khác. Hành vi trên chỉ có thể xử lý bằng các biện pháp khác.

Tòa trả hồ sơ đến nay đã gần hai năm nhưng vụ án vẫn đang “bị ngâm” vì VKSND thị xã Tân Uyên cho biết: “Vụ án đang được cơ quan điều tra Công an thị xã Tân Uyên thụ lý, có thắc mắc hay khiếu nại gì đề nghị liên hệ Công an thị xã Tân Uyên để xem xét, giải quyết”. Tuy nhiên, khi các bị can đến Công an thị xã Tân Uyên để hỏi về vụ án “ngâm” đã quá lâu thì không được tiếp, không ai trả lời.

Trả lời PV về việc Công an Bình Dương “ngâm” vụ án không trả bị can, Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, cho biết “đang xin ý kiến của tỉnh để xử lý”.

Vụ án bắt đầu từ cuối năm 2007, ông Đức làm hợp đồng mua bán giấy tay với bà Nguyễn Thị Tư hai mảnh đất ở thị xã Tân Uyên. Bà Tư nhận 250 triệu đồng, giao cho ông Đức hai sổ hồng. Đồng thời, bà cam kết làm hợp đồng công chứng sang tên trong vòng một tháng và nhận số tiền còn lại. Tuy nhiên, bà Tư không thực hiện mà làm đơn cớ mất một sổ hồng và xin cấp lại rồi mang sổ hồng được cấp mới đi thế chấp vay tiền. Ngoài ra, với mảnh đất đã bán, bà Tư còn viết giấy tay bán cho nhiều người khác.

Ông Đức tố cáo bà Tư lừa đảo. Tuy nhiên, Công an thị xã Tân Uyên cho rằng giữa bà Tư và những người mua đất chỉ là các giao dịch dân sự. Tháng 11-2018, ông Đức cùng bà Hạnh và ông Sang đến nhà bà Tư với mục đích giải quyết việc mua bán đất trước đó. Khi cả ba vào nhà bà Tư thì cửa cổng và cửa nhà đều đang mở. Thấy nhóm ông Đức đến, bà Tư có mặt tại nhà nhưng ngay lập tức ra khỏi nhà và báo chính quyền đến sau 20 phút.

Sau đó, ông Đức, bà Hạnh và ông Sang bị khởi tố về tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo điểm d khoản 1 Điều 158 BLHS. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ba người này làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, gây hoang mang, lo lắng cho bà Tư.