Bản tin tối 29-9: Cập nhật sạt lở đất nhiều người thương vong ở Hà Giang; Thực hư đằng sau ‘bữa cơm trắng với gừng’ của học sinh Mù Cang Chải 29/09/2024 19:19

Sạt lở đất trên quốc lộ 2 ở Hà Giang, nhiều người thương vong, mất tích

Báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Hà Giang cho biết từ đêm ngày 27-9 đến sáng ngày 29-9, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa to, rất to tại một số xã như: Thượng Bình, Đồng Tâm, Việt Vĩnh, Hữu Sản, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành... gây thiệt hại về người và tài sản. Đến 14 giờ 30 ngày 29-9, tại tại xã Việt Vinh có 1 người bị lũ cuốn trôi. Tại điểm sạt lở Km51, Quốc lộ 2, xác định có 1 người chết, 4 người bị thương, 1 người mất tích; tại xã Đồng Tâm sạt tả luy dương vùi lấp 1 nhà bếp của 1 gia đình, khiến cháu Mai Thị Chang (10 tuổi) bị mất tích…