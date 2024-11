Bản tin trưa 12-11: Vì sao chưa xử lý vụ nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ? Bắt 2 người liên quan vụ vận chuyển trái phép 716 viên kim cương 12/11/2024 11:50

(PLO)- Vụ cháy kho nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật ở Long An: Không ảnh hưởng môi trường; Điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa; Công an làm rõ vụ người đàn ông bị còng tay, đánh đập ở ngã tư An Sương; Bắt 2 người liên quan vụ vận chuyển trái phép 716 viên kim cương, chi 1,2 tỉ chạy án; Níu kéo tình cảm bất thành, người đàn ông mua xăng doạ giết vợ hờ.