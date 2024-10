Băng trộm giở chiêu ‘để anh đóng cửa cho’ rồi đột nhập nhà trọ 31/10/2024 17:39

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt Trần Quốc Kỳ (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Trần Việt Trung (SN 37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Viết Việt (29 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Tô Hữu Đường (34 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an cũng bắt Lê Hữu Điệp (37 tuổi, ngụ TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Vĩnh Long (36 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thường xuyên cuỗm xe nhà trọ

Đây là băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh từ TP.HCM xuống Bình Dương vừa bị Đội 2 (PC02) làm chủ công, phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Công an quận 12 triệt phá.

Băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy vừa được Đội 2, PC02 triệt phá. Ảnh: CA

Theo điều tra, Việt và Đường từng đi tù, quen biết đã lâu nên rủ nhau đột nhập nhà trọ, nhà dân lấy xe máy.

Từ 16-9 đến 13-10, cả hai đã liên tục thực hiện sáu vụ đột nhập, trộm xe máy liên địa bàn, quận huyện. Cụ thể, ba vụ tại quận Bình Thạnh, hai vụ tại quận Gò Vấp, một vụ tại Thủ Đức.

Chiêu thức của cả hai là theo dõi các nhà trọ có đông người ở, an ninh lỏng lẻo để lấy trộm xe.

Các xe máy tang vật bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Cụ thể, hôm 24-9, Đường và Việt đến căn nhà trên đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) thấy cửa mở, bên trong có người dắt xe ra.

Việt chạy xe tới, Đường ngồi sau nói to “để anh đóng cửa cho”. Cả hai đóng giả như là người đang ở trong căn nhà. Thấy vậy, người dắt xe ra rời đi mà không đóng cửa.

Việt sau đó đứng cảnh giới để Đường đi vào dùng đoản bẻ khóa, lấy đi chiếc xe tay ga đắt tiền.

Sau đó mấy ngày, cả hai lại quay lại khu vực này, tìm đến căn nhà cũng trên đường Đặng Thùy Trâm chờ sẵn. Khi thấy người mở cửa liền tiếp cận, Đường lại nói “để anh đóng cửa cho”. Chờ vắng, Đường đi vào lấy trộm một chiếc Wave Alpha.

Cùng thủ đoạn này, cả hai tiếp tục lấy thêm một chiếc xe Honda Vario tại ngôi nhà trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh), ngày 13-10.

Ngoài ra, Kỳ và Trung cũng được xác định gây ra ba vụ trộm xe khác gồm hai vụ ở quận Tân Bình và một vụ tại huyện Nhà Bè.

Lần ra kẻ vận chuyển

Một trong các xe lấy trộm được Trung và Kỳ đã mài số khung, số máy rồi làm phương tiện “hành nghề”; các xe khác được tuồn cho hai nam thanh niên lạ mặt mang bán xuống tỉnh Long An hoặc tỉnh Tây Ninh rồi từ đó đưa sang Campuchia.

Ngày 12-10, Trung dùng xe đã mài số khung, số máy, gắn biển số giả chạy từ Đồng Nai chạy xuống quận Bình Tân, TP.HCM để chở Kỳ đi trộm.

Cả hai đến công trường xây dựng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) lấy một chiếc xe máy. Chiếc xe này được mang về quận Bình Tân rồi tiếp tục đưa xuống cầu vượt 550, tỉnh Bình Dương bán cho hai người lạ mặt với giá 7 triệu đồng.

Dày công rà soát trên nhiều địa bàn, trinh sát Đội 2, PC02 xác định hai người lạ mặt này là Điệp và Long. Tuy nhiên, biết có "động" Long bỏ trốn về Nghệ An nhưng vẫn không thoát.

Trinh sát PC02 đã ra Nghệ An bắt giữ Long khi người này đang lẩn trốn. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận là “người vận chuyển”, tẩu tán tang vật cho các nhóm trộm cắp.

Riêng với Long được xác định thường xuyên móc nối với các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ ở khu vực Ngã tư Ga, quận 12. Có thời điểm, chỉ trong hai ngày 7 và 8-10, người này đã giúp các đối tượng trộm cắp tiêu thụ ba xe máy. Mỗi xe, Long “sang tay” lấy giá 500.000 đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm trộm cắp tiêu thụ có phạm vi địa bàn hoạt động rộng với các đầu mối, “chân rết” ở nhiều địa phương. Để đeo bám, khám phá, lực lượng phá án phải bỏ nhiều thời gian, công sức theo dõi mới khám phá được hành tung của các thành viên trong băng nhóm.

PC02 hiện đang tiếp tục làm rõ, tìm bị hại và mở rộng điều tra.