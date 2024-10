Chạy từ Nhà Bè tới Bình Chánh để trộm đồ ở 2 quán cà phê 21/10/2024 20:36

Ngày 21-10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Tấn Tài (35 tuổi, quê ở TP Cần Thơ; ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố, bắt giam Tài về tội trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra, sáng 21-9, anh TTT (24 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) mở camera tại quán cà phê ở ấp 7, xã An Phú Tây thì phát hiện người đàn ông đột nhập, trộm một máy pha cà phê, một máy ép sinh tố nên đến công an trình báo.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã An Phú Tây cùng Công an huyện Bình Chánh phối hợp truy xét. Tài được xác định là thủ phạm.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Tài khai khuya 17-9 đã chuẩn bị kìm cộng lực, giỏ nhựa rồi chạy xe máy từ đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) đến xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh để trộm cắp.

Tiếp cận một quán cà phê của anh T ở ấp 7, phát hiện có camera an ninh nên Tài rút dây nguồn. Tuy nhiên, do bên trong có người nên Tài rời đi.

Tiếp tục đến một quán cà phê ở ấp 10, xã Hưng Long, Tài dùng kìm cộng lực cắt ổ khoá vào trộm một máy xay cà phê.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 18-9, Tài tiếp tục quay lại quán cà phê của anh T ở ấp 7, xã An Phú Tây. Lúc này thấy không có ai nên Tài vào trong lấy đi một máy pha cà phê, một máy ép sinh tố.

Tài khai bán một số tài sản lấy được qua mạng xã hội.

Công an huyện Bình Chánh hiện đang mở rộng điều tra, xử lý.