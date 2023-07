Bao chiếm đất đã bán đấu giá, lãnh 6 tháng tù

(PLO)- Đất đã bị bán đấu giá thành công để thi hành bản án dân sự từ hơn 10 năm trước nhưng người nhà và bị cáo cố tình không giao, bao chiếm sử dụng canh tác đến nay...

Ngày 13-7, TAND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Lệ Hằng (52 tuổi, ngụ huyện An phú, An Giang) sáu tháng tù về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự

Theo cáo trạng, Bản án dân sự số 129/2010/DSST, ngày 30-9-2010 của TAND thị xã Tân Châu tuyên buộc ông Đỗ Hiền Nhơn (cha ruột bị cáo Hằng) và con gái là Đỗ Thị Mai Trinh có trách nhiệm liên đới trả cho ông Võ Minh Chọi hơn 276 triệu đồng và án phí hơn 13 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tiếp tục duy trì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm đối với 7.000m2 đất của ông Đỗ Hiền Nhơn tọa lạc tại ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu.

Năm 2011, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Tân Châu tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản đối với diện tích đất trên của ông Nhơn để thi hành bản án.

Ông Ngô Thành Kiên là người trúng đấu giá diện tích 4.874,8m2 với giá hơn 314 triệu đồng. Phần diện tích đất còn lại Chấp hành viên giải tỏa kê biên trả lại cho ông Nhơn.

Ngày 18-1-2012, ông Kiên được UBND thị xã Tân Châu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần đất trúng đấu giá. Tuy nhiên, ông Kiên vẫn không vào đất để canh tác được do bị các con ông Nhơn, trong đó có Hằng ngăn cản không cho vào làm. Sau đó, Hằng còn canh tác và thu hoạch cây ăn trái trên phần đất này.

Ngày 23-9-2021, ông Kiên gửi đơn khiếu nại yêu cầu UBND xã Lê Chánh giải quyết cho ông nhận lại đất canh tác. Tiếp nhận đơn, UBND xã đã phân công Công chức Địa chính xác minh, mời Hằng làm việc và yêu cầu Hằng giao trả đất cho ông Kiên canh tác. Hằng không đồng ý giao trả đất.

Ngày 22-11-2021, UBND xã Lê Chánh lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Đỗ Thị Lệ Hằng về hành vi “Chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực nông thôn” của ông Kiên và sau đó UBND thị xã Tân Châu để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hằng số tiền 27,5 triệu đồng.

Sau đó, UBND xã Lê Chánh nhiều lần mời Hằng để tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng Hằng không đến và không thực hiện Quyết định. Do đó UBND xã Lê Chánh đã niêm yết Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương cư trú của Hằng. Tuy nhiên sau đó, Hằng tiếp tục canh tác trồng cây ăn trái trên phần đất của ông Kiên.

Ngày 20-7-2022, ông Kiên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tố giác yêu cầu xử lý hình sự đối với Hằng.

HẢI DƯƠNG