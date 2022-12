“Báo động đỏ” kịp cứu anh xe ôm bị cướp đâm

Ngày 5-12, TS - bác sĩ (BS) Trương Nguyễn Hoài Linh, khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện (BV) Thống Nhất, cho biết nạn nhân trong vụ cướp xảy ra ở đường Bà Điểm 4, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM vào rạng sáng 26-11 đã ổn định.

Vừa mổ vừa bơm máu để cứu bệnh nhân

Nạn nhân tên Nguyễn Văn Luân (47 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ, đang được theo dõi hậu phẫu tại khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu BV Thống Nhất. Hiện anh Luân đã ngồi dậy được, ăn uống bình thường, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

BS Linh kể trước đó, sáng 26-11, BV nhận được tin báo từ BV đa khoa Tâm Trí có một ca bị đâm tràn máu màng tim phổi hai bên. Bệnh nhân có ba vết đâm ở ngực trái và ngực phải, một vết ở hông cùng ba vết thương ở khuỷu tay trái. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển qua khoa Cấp cứu BV Thống Nhất lúc 8 giờ 30.

BV ngay lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động các BS cứu bệnh nhân. Bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng hôn mê, thở nội khí quản, huyết áp thấp, mạch nhanh nên được đẩy thẳng lên phòng mổ vừa phẫu thuật vừa hồi sức. Khi mở ngực, các BS phát hiện có khoảng 2,5 lít máu trong khoang ngực và màng phổi hai bên. Bệnh nhân bị thủng cả hai thùy phổi trái, trái và buồng tim có nhiệm vụ mang máu đỏ đi nuôi cơ thể. Các BS căng thẳng vừa mổ vừa bơm máu để cứu bệnh nhân.

“Bệnh nhân bị đánh dồn dập vào phổi, đâm thủng phổi và tim, lại mất máu trong thời gian lâu nên quá trình hồi sức kéo dài đến 3-4 ngày. Dự kiến thứ Năm, thứ Sáu tuần này, nếu tình trạng ổn định sẽ cho xuất viện” - BS Linh nói.

Không muốn có thêm người bị hại

Ngồi trên giường bệnh, anh Luân khá tươi tỉnh và có thể kể lại rành mạch giây phút sinh tử đã trải qua.

Anh Luân cho biết hơn 3 giờ sáng 26-11, khi kết thúc chuyến xe ôm cuối cùng và chạy về nhà thì anh gặp một thanh niên đang đi bộ ở ngã tư Phan Văn Hớn và Thái Thị Giữ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Người này kêu anh lại và yêu cầu chở về gần Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ trên đường Bà Điểm 4. Sau khi thỏa thuận giá cả 40.000 đồng, anh đồng ý chở khách đi.

Đến điểm trả khách, lúc còn ngồi trên xe, thanh niên đưa 50.000 đồng cho anh. Nhưng khi anh vừa thối tiền lại thì cảm thấy bị đâm ba nhát đau nhói ở lưng. Biết gặp phải cướp, anh Luân nhảy xuống xe và giằng co với tên cướp.

Lúc này, con dao tên cướp dùng đâm anh bị gãy cán nên hắn đã vứt đi. Anh bị tên cướp đánh nhiều nhát vào lưng, hông, tay và rút dao khác đâm tiếp. Anh đã lấy tay chống đỡ nên bị đâm vào hông và khuỷu tay trái. Giằng co khoảng 7-8 phút, nhờ nghe tiếng tri hô của anh, người dân ở gần đó đã chạy ra ứng cứu. Khi người dân chạy ra thì tên cướp đã bỏ chạy, anh không còn biết gì, ngã khuỵu xuống rồi lịm dần.

Nghĩ lại giây phút tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng vẫn còn cố gắng vật lộn với cướp, anh Luân chia sẻ: “Không khác gì trong phim. Biết đó là cướp nhưng tôi quyết không buông vì không muốn có thêm người khác bị hại nữa. Với lại mình quá khổ, có chiếc xe máy mưu sinh, nếu bị cướp mất thì không biết lấy đâu ra tiền để mua xe mới”.

Anh Luân chia sẻ hoàn cảnh gia đình anh khá khó khăn, thu nhập thiếu trước hụt sau. Hai vợ chồng quê An Giang lên TP.HCM mưu sinh, thuê nhà ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Anh chị có ba người con, con trai lớn đang học nghề sửa xe chưa có lương, con giữa vừa bỏ học, con út đang học lớp 6. Hằng ngày, vợ anh làm công nhân, anh phụ trách đưa đón con đi học, lo cơm nước và chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm thu nhập.

Sau khi được các BS giữ lại mạng sống, anh còn may mắn được các mạnh thường quân giúp đỡ viện phí. “Nhờ BS cứu chứ không là tôi bữa nay gần xanh cỏ rồi. Lúc tỉnh lại, nghe viện phí lên đến 80 triệu đồng, tôi muốn xỉu nữa vì không biết lấy tiền đâu mà trả. Nghe đâu có một nhóm ba người ở Hà Nội đã giúp tôi 100 triệu và gửi thẳng vào Phòng Công tác xã hội của BV để đóng viện phí, tôi rất cảm kích tấm lòng của các mạnh thường quân” - anh Luân xúc động bày tỏ.•

Khoảng hơn 3 giờ sáng 26-11, người dân ở đường Bà Điểm 4 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy ra, phát hiện một người đàn ông bị nhiều vết thương, người bê bết máu. Xe máy của nạn nhân ngã đổ gần đó. Nạn nhân sau đó được Công an xã Bà Điểm đưa đi BV cấp cứu.

Công an xác định đây là vụ cướp tài sản. Nghi phạm đã điều nạn nhân đến khu vực vắng ở đường Bà Điểm 4 rồi tấn công để cướp nhưng chưa lấy được tài sản. Qua rà soát các đầu mối, công an nhanh chóng xác định Phan Hữu Nghĩa (33 tuổi, quê Vĩnh Long) là nghi phạm nên truy xét. Ngày 29-11, trinh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn bắt được đối tượng này khi đang lẩn trốn ở Vĩnh Long.