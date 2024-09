Bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12

Hệ thống điện bị "tê liệt" ở nhiều địa phương bão đi qua

Tối 7-9, Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, có 6 đường dây 500 kV, 31 đường dây 220 kV, 96 đường dây 110 kV bị tách khỏi vận hành do sự cố hoặc chủ động cắt để bảo đảm an toàn, đến thời điểm hiện tại chưa khôi phục được vận hành.

Ngoài ra, nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối bị sự cố hoặc phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Cây xanh ngã đổ làm hư hỏng một trạm biến áp.

Ở thời điểm tối ngày 7-9, lượng khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão ở một số tỉnh, TP phía Bắc như sau: Quảng Ninh: trên 95%; Hải Phòng: trên 95%, Bắc Giang: khoảng 70%, Hà Nam: khoảng 30%, Nam Định: khoảng 34%, Phú Thọ 20%.

Đối với các phụ tải quan trọng thiết yếu như bệnh viện, cấp nước sạch, thông tin liên lạc, các đơn vị đang duy trì nguồn phát bằng diesel.

EVN cho biết các đường dây bị sự cố do ảnh hưởng bão sẽ được các đơn vị Điện lực tập trung xử lý, khẩn trương khôi phục cấp điện ngay sau khi bão tan.