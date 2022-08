Bão số 3 gây mưa lớn, ngập nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ninh

Sáng 26-8, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT - TKCN và PTDS) tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão số 3 nên từ chiều ngày 25-8 toàn tỉnh có mưa to đến rất to; gió phổ biến đạt cấp 4-5; khu vực Móng Cái, Cô Tô gió cấp 5-6, giật cấp 8.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ, ngày 25-8 đến 6 giờ, ngày 26-8 phổ biến trên 100 mm, có nơi gần 300 mm.

Các địa phương, lực lượng vũ trang huy động 1.510 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và hiệp đồng lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đóng trên địa bàn; huy động 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các loại trang thiết bị, phương tiện khác ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bắn 32 quả pháo hiệu kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú tại các điểm quy định.

Toàn bộ 496 tàu du lịch, dịch vụ của tỉnh đã về nơi trú tránh an toàn; 6.250 chiếc tàu cá các loại đã về neo đậu an toàn. Gần 4.000 khách du lịch đều đã được thông tin về bão để chủ động phương án ứng phó. 14.502 lồng/bè nuôi trồng thủy sản đã chủ động gia cố và thông tin đến khoảng 1.000 lao động tại các khu nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp an toàn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cũng đã bố trí 220 cán bộ, chiến sĩ và 20 phương tiện (3 tàu, 12 xuồng, 5 ô tô) tham gia thường trực 24/24 giờ trong ngày để sẵn sàng cơ động thực hiện công tác phòng, chống bão’.

Tại TP Hạ Long nước ngập cục bộ tại một số tuyến phố, sạt lở cục bộ 10 điểm, gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố. Thành phố đã di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn.

Tại TP Móng Cái, mưa lớn làm gãy đổ hơn 120 cây xanh trên các tuyến phố, 20 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 14 ha lúa, màu; ngập cục bộ khu vực phường Hải Hòa.

Bão số 3 không gây thiệt hại về người ở Quảng Ninh. Hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục rà soát tình hình trên địa bàn, tổ chức khắc phục hậu quả mưa bão, thông các cống rãnh để nước thoát nhanh, đảm bảo an toàn giao thông, tiến hành khắc phục các điểm sạt lở, tránh ách tắc giao thông.

Theo dõi sát diễn biến của áp thấp, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất để triển khai các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện ứng phó.