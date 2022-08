Hải Phòng, Quảng Ninh lên phương án phòng, tránh bão số 3

Tại Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã thông tin về bão số 3 cho 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo, 6.250 tàu cá sẵn sàng về nơi neo đậu khi có lệnh.

Chủ 14.500 ô lồng nuôi trồng thủy sản đã được thông tin về bão để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn với gió mạnh trên biển.

Hiện Quảng Ninh có khoảng 3.600 du khách, trong đó 1.500 khách trên các đảo đều đã được thông tin về cơn bão. Đối với khách du lịch ở lại đảo, địa phương đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú bố trí nơi ở đảm bảo an toàn.

Tại Hải Phòng, theo thông tin từ huyện Bạch Long Vỹ, hiện tại ngoài đảo có gió cấp 3, cấp 4; dự báo chiều tối nay sẽ có gió cấp 5, cấp 6.

Ông Đào Minh Đông, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Bạch Long Vỹ cho biết: Huyện đảo Bạch Long Vỹ đã chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 3.

"Huyện đã chủ động tuyên truyền, thông tin về hướng đi của bão và kêu gọi tàu thuyền chủ động tránh trú bão an toàn. Các phương tiện vào trong âu cảng thì đã yêu cầu bà con chằng chống an toàn; những phương tiện nhỏ thì chúng tôi đưa lên bờ để đảm bảo an toàn cho bà con.

Huyện Bạch Long Vỹ đang chủ động các phương án và lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu các trường hợp gặp nạn trên biển do bão"- ông Đào Minh Đông cho biết.