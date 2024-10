Bão Trà Mi đang quét qua Thừa Thiên Huế 27/10/2024 16:01

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đầu giờ chiều nay, 27-10, bão Trà Mi (bão số 6) đã đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Sau khi vào đất liền bão di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Tại đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Lệ Thủy (Quảng Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Chiều nay (27-10), bão Trà Mi (bão số 6) đã đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ đêm qua đến chiều nay, khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ ngày 27-10, phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, bão đi rất chậm theo hướng Nam Tây Nam sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng. Khi bão ra đến vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế - Quảng Nam thì suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển:

- Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Nước dâng do bão vùng ven bờ: ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

- Tàu/thuyền hoạt động trong khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

- Nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng thấp ven biển, sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão

Trên đất liền:

Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 27-10 đến hết đêm 28-10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.