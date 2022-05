Bắt 12 phương tiện thủy chở đất trái phép từ Kiên Giang về An Giang

Ngày 13-5, Công an tỉnh An Giang cho biết tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh vừa bắt quả tang 12 phương tiện vận chuyển trái phép đất.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12-5, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Tri Tôn tổ chức mật phục tại thủy phận ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn bắt quả tang 12 phương tiện thủy đang vận chuyển trái phép khoảng 730m3 đất.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép khai thác đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp tại vị trí khai thác và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số lượng đất đang vận chuyển.

Bước đầu các thuyền trưởng khai số lượng đất trên khai thác từ tỉnh Kiên Giang rồi chở giao cho các lò gạch ở An Giang.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Công an đề nghị người dân mạnh dạn tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản (đất bề mặt) trên địa bàn tỉnh thông qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh hoặc Trực ban Công an các địa phương.