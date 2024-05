Bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự đi cướp 29/05/2024 10:58

Ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an huyện Thanh Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chí Lâm (20 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) và Hồ Văn Lập (22 tuổi) để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 16-5, anh PVT (ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) đi bộ từ nhà ra Quốc lộ 30 để đón xe.

Lúc này, có hai thanh niên (sau này được xác định là bị can Lâm và Lập) chạy xe máy (không rõ biển số) đến xưng cảnh sát hình sự và hỏi “mày phải tên con Mi bán số đề không”. Anh T trả lời không phải nhưng vẫn bị cáo buộc là bán số đề.

Sau đó một người đi xuống kiểm tra túi xách của anh T nhưng anh T không đồng ý thì người này đòi còng anh T. Người còn lại cũng xuống xe mở túi xách của anh T. Cả hai đã lấy điện thoại trong túi xách anh T rồi bỏ chạy.

Anh T kéo đuôi xe hai nghi phạm và bị xe kéo lê khoảng 2 m thì buông tay. Hôm sau anh T đi trình báo công an.

Bị can Nguyễn Chí Lâm. Ảnh:CA

Bị can Hồ Văn Lập.

Cũng trong ngày 16-5, chị TTCN (ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) chạy xe lưu thông trên quốc lộ thuộc xã Tân Thạnh thì cũng bị hai nam thanh niên lạ mặt đi trên một xe máy (không rõ biển số) cúp đầu xe.

Sau đó, nghi phạm ngồi sau giật lấy túi xách của chị N và tẩu thoát.

Nhận định các nghi phạm đã giả danh lực lượng cảnh sát hình sự để cướp tài sản của của người dân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-5, Công an đã xác định Lâm là người gây án nên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đến ngày 20-5, Lập đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.