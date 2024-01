Ngày 28-1, thông tin từ công an TP Thái Bình, cơ quan CSĐT công an TP Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Lưu Vũ Hoàng Nam, 19 tuổi, trú thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận và Vũ Quang Thịnh, 19 tuổi, trú thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội, cùng huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hai thanh niên phun sơn in quảng cáo cờ bạc online lên ghế đá tại công viên Kỳ Bá, TP Thái Bình đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CATB

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 12-2023, Lưu Vũ Hoàng Nam lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm thì được một người lạ giới thiệu công việc là phun sơn quảng cáo trang web “SV...” lên các ghế đá trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho một công ty game.

Nam sau đó đã rủ bạn là Vũ Quang Thịnh cùng tham gia đi phun sơn với mình và hứa trả công cho Thịnh 10.000 đồng/hình/ghế đá.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 21-1, Nam chở Thịnh cùng đi phun sơn quảng cáo cờ bạc online lên các ghế đá đặt tại công viên Kỳ Bá (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình).

Sau đó thanh niên này đã chụp ảnh gửi kết quả các ghế đá được phun in thành công vào nhóm phun sơn qua ứng dụng Telegram do các đối tượng lạ mặt lập, được trả số tiền công hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

Nam trả công cho Thịnh gần 1 triệu đồng, số tiền còn lại giữ và tiêu xài cá nhân.

Ghế đá bị phun sơn quảng cáo cờ bạc online tại công viên Kỳ Bá. Ảnh: CATB

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT công an TP Thái Bình đã tiến hành xác minh, truy vết nhanh và tiến hành triệu tập, làm việc với Lưu Vũ Hoàng Nam, Vũ Quang Thịnh.

Tại cơ quan công an, cả hai thanh niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP Thái Bình đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGỌC SƠN