Bắt 2 vợ chồng lừa bán cát ở Vĩnh Long

(PLO)- Vợ chồng Phượng sử dụng giấy tờ giả của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 và Sở Tài Nguyên môi trường Vĩnh Long về việc nạo vét, khai thác cát trên sông Tiền để lừa bán cát cho nhiều người

Ngày 23-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Linh Phượng (55 tuổi) và và Cao Minh Tân (56 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Phượng có công ty riêng là Công ty Quốc Huy Anh (trụ sở ở TP. Vĩnh Long) do Phượng làm giám đốc và Tân làm phó giám đốc.

Dù không được cấp phép khai thác cát, nhưng từ tháng 4 đến 9-2022 vợ chồng Phượng sử dụng giấy tờ giả của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 và Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Long về việc nạo vét, khai thác cát trên sông Tiền thuộc thủy phận TP Vĩnh Long lừa bán cát cho nhiều người.

Nay Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo ai là bị hại thì sớm liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long (Số 180, Quốc lộ 57, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) cung cấp thông tin để được xem xét, giải quyết. Đồng thời, công an kêu gọi những người liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

