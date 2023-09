Bắt 3 kẻ dùng súng uy hiếp bảo vệ để cướp ngân hàng

(PLO)- 3 thanh niên sử dụng súng uy hiếp bảo vệ để cướp tiền ở phòng giao dịch ngân hàng Viettinbank ở Tây Ninh

Ngày 1-9, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Siu Tuyên, 21 tuổi, ngụ Plei Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; Rmah Thoang, 20 tuổi, ngụ Plei Thơh Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và Rcõm Woh, 22 tuổi, ngụ Plei Thơh Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 8, Siu Tuyên đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mua 2 khẩu súng và 100 viên đạn với giá 11 triệu đồng.

Ngày 23-8, Siu Tuyên gọi điện thoại bảo Rmah Thoang đón xe từ tỉnh Phú Yên đến tỉnh Tây Ninh ở chung nhà trọ với mình.

Sau đó, Tuyên, Woh và Thoang cùng nhau chạy xe máy dọc các tuyến đường tìm hiểu, quan sát thời gian hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng và xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Ngày 29-8, Rcõm Woh giao xe máy của mình cho Rmah Thoang điều khiển chở Siu Tuyên mang theo 2 khẩu súng đến Phòng giao dịch Phước Đông chi nhánh Ngân hàng Vietinbank thị xã Trảng Bàng để cướp tài sản. Nhưng khi đến nơi thấy Phòng giao dịch có nhiều người nên các đối tượng bỏ đi.

Đến khoảng 14 giờ 47 phút ngày 30-8, Rmah Thoang tiếp tục điều khiển xe chở Siu Tuyên mang theo 2 khẩu súng quay trở lại Phòng giao dịch Phước Đông để thực hiện vụ cướp.

Khi đến nơi, Rmah Thoang dừng xe ngoài đường chờ, để Siu Tuyên mang theo 2 khẩu súng đi vào phòng giao dịch.

Tại đây, Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng chĩa vào bảo vệ yêu cầu vào bên trong Phòng giao dịch.

Tuy nhiên, khi vào bên trong phòng giao dịch thì thấy có nhiều người nên không thể thực hiện hành vi cướp tài sản.

Siu Tuyên bỏ chạy ra ngoài đường để Rmah Thoang chở chạy trốn về hướng xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Sau khi chạy tới kênh đào Thạch Bích, cả 2 vứt xe máy để phi tang rồi điện thoại bảo Rcõm Woh lấy xe mô tô khác của Siu Tuyên chở về nhà trọ lẩn trốn cho đến khi Công an phát hiện bắt giữ.

Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An chia thành 2 tổ công tác truy bắt.

Đến trưa ngày 31-8, lực lượng Công an bắt giữ Siu Tuyên và Rmah Thoang đang lẩn trốn tại nhà trọ Mỹ Tâm thuộc khu phố An Quới, phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng.

Cùng lúc này tổ công tác khác bắt giữ Rcõm Woh đang lẩn trốn tại nhà trọ Phú Quý thuộc khu phố An Hội, phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng. Quá trình bắt giữ, Công an thu giữ 2 khẩu súng rulo, 73 viên đạn đầu màu đen, 14 viên đạn đầu màu vàng, 13 vỏ đạn, 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

VÕ TÙNG