Bắt 4 người trong vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn

(PLO)- Cơ quan công an phát hiện bốn đối tượng vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn.

Ngày 22-12, một lãnh đạo VKSND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết VKS đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn người trong đường dây trồng, tàng trữ, mua bán chất ma túy (cần sa) liên tỉnh với số lượng lớn.

Bốn bị can gồm Nguyễn Thành Nhân (37 tuổi); Nguyễn Văn Mạnh (37 tuổi); Chu Văn Thiêm (35 tuổi, cùng ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và Phùng Văn Kiên (35 tuổi, ngụ xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra, đêm 11-12, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm cảnh sát giao thông Krông Búk, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Búk phát hiện ô tô 48A-137.05 chạy trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi Đắk Nông) do Nguyễn Thành Nhân điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Đi cùng xe với Nhân thời điểm này là Nguyễn Văn Mạnh.

Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện trong xe có ba bao xác rắn, bên trong có chứa 22kg hoa thảo mộc (nghi là hoa cần sa).

Quá trình khám xét, công an còn phát hiện thêm một túi đeo màu đen bên trong chứa 300 hạt thực vật (nghi là hạt giống cây cần sa).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và rẫy của bốn bị can, cơ quan công an đã thu giữ thêm 720 hạt giống cây cần sa và 9,4kg hoa cây cần sa. Qua đó, thu giữ hơn 30kg hoa cây cần sa và hơn 1.000 hạt giống cây cần sa.

Công an xác định, Mạnh là đối tượng chủ chốt đã thiết lập một đường dây trồng, mua bán cần sa liên tỉnh. Thông qua mạng xã hội Facebook, Mạnh tìm mua hạt giống cây cần sa, giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa và bán cho các đối tượng ở TP.HCM và các tỉnh khác để thu lợi.

Ngoài ra, Mạnh liên hệ và giao cho Chu Văn Thiêm là người trú cùng địa phương tìm người có nhu cầu trồng, hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch sau đó mua lại hoa cần sa để móc nối bán lại cho các đối tượng ở TP.HCM và các tỉnh khác để hưởng chênh lệch.

Vận dụng các mối quan hệ xã hội, Thiêm đã trao đổi với Kiên về việc sẽ cung cấp hạt giống, bao tiêu sản phẩm và được Kiên đồng ý.

Khoảng tháng 8-2022, Thiêm giao hạt giống cần sa cho Kiên trồng trên 0,9ha đất rẫy tại tỉnh Gia Lai. Đến đầu tháng 12-2022, Thiêm liên lạc với Mạnh báo đến tỉnh Gia Lai để lấy hoa cần sa.

Cho đến đêm 11-12, Mạnh thuê Nhân điều khiển xe ô tô BKS: 48A-137.05 từ tỉnh Đắk Nông di chuyển đến huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để lấy hoa cần sa.

Sau khi nhận hoa cần sa thành phẩm, các đối tượng đã đóng thùng xốp gửi xe khách xuống TP.HCM và trực tiếp chở về tỉnh Đắk Nông để tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

VŨ LONG