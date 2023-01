(PLO)- Công an bắt bị can trốn truy nã về tội hiếp dâm khi đang lẩn trốn gần nhà ngày cận Tết.

Sáng 20-1, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) vừa bị can Lê Minh Quang (39 tuổi, ngụ khối phố Giang Tắc, phường Điện Ngọc).

Theo đó, bị can Quang bị Công an phường Điện Ngọc bắt vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19-1 khi đang lẩn trốn gần nhà.

Bị can Quang bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn khởi tố bị can về tội hiếp dâm vào ngày 22-12-2022 nhưng sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn, bị truy nã.

Theo công an, Quang từng bị Công an thị xã Điện Bàn xử lý hành chính ba lần vì hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây mất trật tự công cộng và xâm hại sức khoẻ người khác, có hai tiền án 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích hoặc xâm hại sức khoẻ người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây là lần thứ hai Công an phường Điện Ngọc bắt Lê Minh Quang khi đang trốn truy nã.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH NHẬT