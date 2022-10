Bắt cặp vợ chồng từ TP.HCM ra Thanh Hóa mua cặp chả giò bằng tiền giả

(PLO)- Từ việc bắt giữ cặp vợ chồng ở TP.HCM ra Thanh Hóa dùng tiền giả mua cặp chả giò, cơ quan công an còn phát hiện cả hai tàng trữ hơn 3,5 tỷ đồng giả chưa kịp tiêu xài.

Chiều 3-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Thanh Hóa) vừa làm rõ, khởi tố, tạm giam cặp vợ chồng về tội tàng trữ lưu hành tiền giả là Quách Thị Huyền (46 tuổi) và chồng là Lê Quốc Bảo (36 tuổi) đều cư trú ở TP.HCM.

Trước đó ngày 3-9, vợ chồng Huyền đi ô tô BKS 51H-247.41 từ Hòa Bình sang Thanh Hóa thì dừng lại ở một quán ven đường ở xã Cẩm Long (Cẩm Thủy) rồi sử dụng tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng mua 2 cây chả giò với giá 130 ngàn đồng để nhận 370 ngàn đồng tiền thật.

Sau khi phát hiện đồng tiền mệnh giá 500 ngàn đồng là giả, chủ quán đã báo với cơ quan công an địa phương tiến hành làm rõ số tiền giả nhưng cả hai cho rằng mình cũng nạn nhân của đồng tiền giả. Thậm chí còn lý giải số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở TP.HCM.

Trước những dấu hiệu bất thường cặp vợ chồng sống tại TP.HCM, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, Cơ quan ANĐT đã thu giữ trong người và phương tiện của của vợ chồng Huyền 206 triệu đồng tiền giả. Tiếp tục thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của vợ chồng Huyền tại TP.HCM công an thu giữ thêm 1 tỷ đồng tiền giả đều có mệnh giá 500 ngàn đồng.

Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500 ngàn đồng được Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ ruột có địa chỉ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy (Hòa Bình).

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và thưởng nóng 40 triệu đồng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, bắt giữ và điều tra làm rõ trong vụ án tàng trữ, lưu hành số lượng tiền giả số lượng lớn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm và đề nghị ai là người bị hại sớm trình báo và giao nộp tiền giả cho Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa).

ĐẶNG TRUNG