(PLO)- Hàng trăm công nhân của KCN Tân Hương bất chấp quy định về an toàn giao thông, đánh đu với tính mạng của mình khi điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Ghi nhận của PV, vào khoảng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút hằng ngày, hàng trăm công nhân điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều, lấn sang làn xe máy đúng chiều để đi vào cổng KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Rất nhiều công nhân đi ngược chiều trên quốc lộ 1 để vào KCN Tân Hương. Ảnh:DK

Đi ngược chiều, bất chấp nguy hiểm

Việc lưu thông ngược chiều này thường xuyên diễn ra vào các ngày trong tuần và lặp đi lặp lại. Tình trạng công nhân điều khiển xe máy ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Hoà Tịnh đến cổng KCN Tân Hương đã khiến cho người đi đường lo lắng khi phải tránh né để không xảy ra tai nạn giao thông.

Nhiều người đi ngược chiều lấn sang xe đi cùng chiều. Ảnh: DK

Theo người dân địa phương, những người vi phạm chủ yếu là công nhân đi làm và người dân buôn bán tại khu vực. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thực tế, thời gian qua, trên tuyến đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Người lưu thông cùng chiều bị lấn tuyến phải tránh né chạy sang làn ô tô để không xảy ra va chạm. Ảnh: DK

Chị B.T.N.L (xã Bình Tâm, TP. Tân An) bày tỏ bức xúc: “Tôi thường xuyên đi lại qua đoạn đường này. Dù đi đúng phần đường, nhưng nhiều khi tôi vẫn bị giật mình vì có người đi ngược chiều như muốn lao thẳng xe vào mình.

Trường hợp vi phạm trên diễn ra khá phổ biến nhưng tôi không thấy cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý khi đến đây người lưu thông đúng chiều phải quan sát nếu không muốn xảy ra tai nạn.”.

Tình trạng đi ngược chiều gây mất trật tự giao thông trên quãng đường dài hàng trăm mét. Ảnh:DK

Theo công nhân T.T.T.N, nếu theo cùng chiều sẽ gây mất thời gian nên “đi tắt” sẽ di chuyển nhanh hơn. Nhiều người đi thì chạy theo, đông người cũng không có gì.

Nhiều người băng ngang tín hiệu đèn giao thông, rồi đi ngược chiều hàng trăm mét để vào khu công nghiệp Tân Hương. Ảnh: DK

Việc đi băng ngang đèn tín hiệu giao thông ngã ba Hòa Tịnh để đi ngược chiều một quãng đường dài hàng trăm mét để quốc lộ 1 như vậy gây mất an toàn giao thông, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi lưu lượng xe buýt, xe tải và ô tô thường xuyên lưu thông qua đây.

Lưu lượng xe qua khu vực rất đông, tuy nhiên nhiều công nhân vẫn thản nhiên chạy ngược chiều. Ảnh: DK

Tuy nhiên, khi các phương tiện xe máy lưu thông ngược chiều lấn sang làn xe máy đúng chiều thì bắt buộc xe máy đúng chiều tránh nên lấn sang làn ô tô. Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều không những gây phản cảm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra thường xuyên gây mất trật tự và tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn. Ảnh: DK

Cũng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua KCN Tân Hương, vào các giờ cao điểm công nhân ra vào ca, người dân thường họp chợ buôn bán nên người dân dừng, đỗ xe dưới lòng, lề đường mua bán gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn.

Cần kiên quyết xử lý

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Thường trực Ban ATGT tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp với huyện Châu Thành, Ban Quản lý KCN Tân Hương nghiên cứu mở thêm cổng, tổ chức phân luồng cho các phương tiện, công nhân ra vào KCN vào giờ cao điểm cho phù hợp.

Nút giao cổng khu công nghiệp Tân Hương và quốc lộ 1 thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Ảnh: DK

Đồng thời, tổ chức phân luồng cho các phương tiện, công nhân ra vào khu công nghiệp Tân Hương. Ngoài ra, lắp đặt biển cấm mua bán lấn chiếm vỉa hè, lắp đặt hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông…

Nhiều người chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 giống như đang lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 1. Ảnh:DK

Cùng với đó, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng CSGT, Thanh tra giao thông, Công an xã Tân Hương tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường trên quốc lộ 1, đoạn KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo ghi nhận thực tế ngày 13-3, không thấy lực lượng chức năng phân luồng hay xử phạt người vi phạm, vì vậy tình trạng đi ngược chiều trên quốc lộ 1 vẫn diễn ra gây bất an cho người tham gia giao thông khi đi qua nơi này.

