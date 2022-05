Bất động sản 'ăn theo' thông tin lên thành phố

Hàng loạt địa phương có kế hoạch lên TP như các huyện ở TP.HCM, thị xã An Nhơn (Bình Định), thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên (Bình Dương)… đang chứng kiến làn sóng thị trường bất động sản (BĐS) nóng lên mỗi ngày, một số nơi xảy ra sốt cục bộ.

Bất động sản “nhảy múa” theo cò đất

Những ngày đầu tháng 5, dạo quanh các con đường ở hai huyện Hóc Môn, Củ Chi, chúng tôi tiếp nhận thông tin rao bán đất từ các cò xuất hiện khắp nơi.

“Hóc Môn gần trung tâm TP, sắp tới lên TP, hết đất bán rồi anh. Giá bán giờ cũng cao lắm rồi, anh về Củ Chi may ra còn đất” - một cò tên L nói.

Theo cò này, Củ Chi còn nhiều đất nông nghiệp, có thể làm thủ tục lên được đất thổ cư khi huyện Củ Chi cũng có kế hoạch lên TP.

“Anh nhìn mảnh đất này đi, sắp tới lên TP, mở đường vào tận đây thì giá tăng bao nhiêu cho vừa. Bây giờ 3 tỉ đồng lúc đó chắc chắn phải 5-6 tỉ” - một cò tên P giới thiệu về khu đất nằm sâu trong vườn, ruộng ở xã Trung An, huyện Củ Chi.

Chạy xe qua các con đường tại huyện này, chúng tôi thấy rất nhiều thông tin cò đất quảng cáo dán trên dãy cột điện, gốc cây… Trong số này đa phần là bán đất huyện Hóc Môn song cũng có vài mẫu đất vườn huyện Bình Chánh (địa phương cũng có kế hoạch lên TP).

“Lợi dụng tâm lý đón đầu thông tin lên TP, cò đất liên tục đẩy giá đất tăng cao gấp 2-3 lần so với trước. Một số khách hàng không nắm bắt được giá thị trường nên dễ bị rơi vào bẫy giá trị không thật” - ông Lê Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH BĐS Anphareal, nhận xét.

Theo ông Hải, đúng là giá đất một số khu vực có tăng trước thông tin huyện lên TP nhưng không nhiều như các cò đất, nhà môi giới thổi lên.

“Chúng tôi khuyến cáo người mua thận trọng xem xét kỹ các yếu tố pháp lý, quy hoạch, vị trí lô đất, dự án và tiện ích khu vực xung quanh rồi hãy quyết định” - ông Hải góp ý.

Cơ hội thật sự cho các doanh nghiệp bất động sản

“BĐS vốn là thị trường rất nhạy với các thông tin về quy hoạch, xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội. Vì vậy ở đâu hạ tầng phát triển, BĐS sẽ tăng trưởng và thu hút đông dân cư sinh sống” - ông Dương Trung Phát, Giám đốc Công ty TNHH BĐS Comreals, đơn vị đang hoạt động tại tỉnh Bình Định, nhận định.

Ông Phát ví dụ thị trường BĐS An Nhơn (Bình Định) cũng không ngoại lệ khi đang xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn đến tìm cơ hội phát triển dự án khu đô thị, trung tâm thương mại - dịch vụ… do thông tin thị xã An Nhơn có kế hoạch lên TP thuộc tỉnh thời gian tới (dự kiến đến năm 2025).

“Khu vực phát triển BĐS sôi động nhất của thị xã An Nhơn hiện nay là nơi giao cắt của bốn tuyến đường chiến lược gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 19, quốc lộ 19B và đường tạo lực An Nhơn - đầm Thị Nại” - ông Phát thông tin.

Không chỉ đang tập trung đông dân cư, kinh doanh sầm uất do có nhiều khu công nghiệp, sân bay quốc tế Phù Cát, cảng biển, khu vực giao cắt bốn tuyến đường trên còn được xác định là trung tâm của TP An Nhơn tương lai.

“Việc An Nhơn được đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào cơ sở hạ tầng mở ra nhiều điểm sáng thu hút giới đầu tư do sở hữu những lợi thế tăng trưởng. Để nắm bắt tốt cơ hội này, doanh nghiệp cần chuẩn bị thật nhanh, nắm bắt xu hướng mới của thị trường” - ông Phát đánh giá.

Trong khi đó, để đón đầu nhu cầu của khách hàng, Công ty Anphareal cũng đã ra mắt Chi nhánh Anphareal Thủ Đức để phát triển thị trường BĐS Tân Uyên (có thông tin sẽ được nâng cấp lên TP) và vùng lân cận.

Trước làn sóng nhà đầu tư đổ về những TP tương lai, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch huyện Củ Chi, cho biết thông tin thành lập TP chắc chắn sẽ kéo nhiều tập đoàn lớn về đầu tư. Lúc này sẽ xảy ra sốt đất cục bộ tại các khu vực phân khu 1, phân khu 2 dọc sông Sài Gòn.

“Nếu không kiểm soát, giá đất tăng cao sẽ gây ra nhiều hệ lụy như kêu gọi đầu tư khó; những người có nhu cầu đầu tư sản xuất, nhà ở thật sự lại không có đủ tiền để mua” - ông Phong nói về mặt trái của vấn đề.•