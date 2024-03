Bất động sản du lịch bung hàng đầu năm

Bất chấp những khó khăn về thanh khoản thị trường sụt giảm, nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn rục rịch bung hàng trong tháng cuối của quý I-2024.

Nguồn cung bắt đầu mở

Theo báo cáo mới đây của DKRA group, trong hai tháng đầu đầu năm 2024, dù số lượng ít nhưng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn bắt đầu có nguồn cung mới. Đơn cử như sản phẩm căn hộ du lịch condotel vẫn có một dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo với 14 căn condotel, tiêu thụ được 7 căn.

Nguồn cung mới biệt thự nghỉ dưỡng chủ yếu ở Bà Rịa – Vũng Tàu với 39 căn biệt thự của giai đoạn mở bán tiếp theo của dự án, nguồn cung mới giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu thụ của thị trường vẫn thấp chỉ có 5 căn giao dịch thành công, mức tiêu thụ giảm 81% so với cùng kỳ.

Nhiều dự án bất động sản du lịch khởi động trong đầu năm 2024.

Cụ thể mới đây, tại TP Vũng Tàu, Five Star Group cùng Agritour & Green World đã tổ chức lễ động thổ tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey (165 Thùy Vân) và Five Star Poseidon (57-59 Thùy Vân).

Tất cả các dự án của Five Star Group đều được thiết kế bởi công ty hàng đầu thế giới, cùng đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thầu xây dựng, quản lý vận hành chuyên nghiệp. Chủ đầu tư cho biết dự kiến sau 39 - 45 tháng thi công, hai công trình sẽ đi vào hoạt động. Từ đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch biển, trở thành điểm nhấn và mang lại diện mạo mới cho thành phố Vũng Tàu.

Du lịch phục hồi giúp các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại TP Vũng Tàu sớm khởi động trở lại trong quý I-2024.

Đáng chú ý, Five Star Odyssey sau khi hoàn thiện sẽ là một trong những trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị mang tầm quốc tế lớn nhất tại TP Vũng Tàu với sức chứa trên 1.000 khách. Đây sẽ trở thành công trình kiến trúc cao nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xứng tầm kiến trúc biểu tượng Đông Nam Á và đặc biệt các căn hộ tại đây đều 100% có tầm nhìn view biển rất ấn tượng.



Trước đó, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại số 04 – 06 Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang giữa Công ty TNHH NPL (chủ đầu tư) và An Phú Gia Holdings (đơn vị phát triển dự án), Công ty CP bất động sản EximRS (phân phối độc quyền) và Công ty CP xây dựng An Phú Gia Construction.



Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang cũng bắt đầu mở nguồn cung.

Đây là dự án hiếm hoi, có quy mô 40 tầng được cấp phép xây dựng ở thành phố biển Nha Trang trong bối cảnh thị trường bất động sản tại nhiều nơi bắt đầu “tan băng”.

Công ty Cổ phần bất động sản EximRS cũng ký kết hợp tác khai thác cho thuê căn hộ Cash – Home với Công ty TNHH quản lý tài sản Taisei VN, một thương hiệu thuộc Tập đoàn Taisei Nhật Bản có hơn 63 năm kinh nghiệm quản lý tài sản các bất động sản toàn châu Á.

Kỳ vọng lực đẩy du lịch

Theo DKRA group, nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn duy trì ở mức thấp, khi các chủ đầu tư tiếp tục trì hoãn thời gian triển khai bán hàng, nhất là những sản phẩm giá trị cao khiến nguồn cung đưa ra thị trường không như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, sức cầu thị trường khiêm tốn, lượng tiêu thụ giảm nên nhiều chủ đầu tư vẫn tiếp tục áp dụng các chương trình hỗ trợ lãi suất, ưu đãi lãi suất, chiết khấu thanh toán nhanh... nhằm kích cầu thị trường.

Dự kiến lượng giao dịch bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ tăng so với năm 2023 và kết quả có thể ấn tượng hơn nếu như nhận được cú huých đủ mạnh từ ngành du lịch.

“Giá bán sơ cấp sẽ không biến động so với giai đoạn cuối năm 2023. Dù du lịch có những tín hiệu hồi phục tích cực. Tuy nhiên, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng dự báo vẫn tiếp tục ảm đạm khi những vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ cũng như niềm tin của nhà đầu tư chưa khôi phục trở lại” - chuyên gia DKRA đánh giá.

Với cái nhìn lạc quan, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ có sự khởi sắc theo đà phục hồi chung của thị trường.

Nguồn cung có cơ hội được cải thiện nhờ tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản cũng như các tín hiệu tích cực từ các yếu tố vĩ mô. Tuy nhiên, nguồn cung sẽ không tăng mạnh, chỉ khoảng 20% so với năm 2023.

Căn hộ condotel biển sẽ là điểm nhấn của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng 2024.

Theo đó, phân khúc căn hộ condotel biển sẽ là điểm nhấn của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng 2024 do vừa đáp ứng nhu cầu về tính sở hữu, vừa có thể khai thác cho thuê, tạo dòng tiền.

Nguồn cung sẽ chủ yếu đến từ phân khúc căn hộ condotel ở các dự án quy mô lớn, dự kiến chiếm ít nhất 60% thị phần. Dự kiến lượng giao dịch sẽ tăng khoảng 30% so với năm 2023 và kết quả có thể ấn tượng hơn nếu như nhận được cú huých đủ mạnh từ ngành du lịch.