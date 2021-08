Bộ Xây dựng vừa có thông cáo về tình hình thị trường bất động sản quý II-2021.

Bộ này cho biết mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng thị trường nhà ở trong quý II-2021 vẫn phát phát triển ổn định, giá giao dịch tại hầu hết các địa phương có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với đó lượng giao dịch căn hộ chung cư bằng khoảng 100-105% so với thời điểm cuối năm 2020.



Cụ thể, giá giao dịch căn hộ chung cư bình quân cả nước vẫn tăng nhẹ, trong đó Hà Nội và TP.HCM vẫn tăng bình quân khoảng 5-7% so với Quý I. Tại Hà Nội, dự án Sunshine Garden (tăng khoảng 5,9%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 4,5%), Hòa Bình Green City (tăng khoảng 5,1%) Stellar Garden (tăng khoảng 6,4%), Seasons Avenue (tăng khoảng 5%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 5,4%)…

Tại TP.HCM, dự án Cantavil An Phú - Cantavil Premier (tăng khoảng 7,1%), Opal Riverside (tăng khoảng 6,3%), New City Thủ Thiêm (tăng khoảng 5,2%), Sunview Town (tăng khoảng 5,5%). Tại Bình Dương là các dự án Opal Boulevard (tăng khoảng 4,2%), Stown Phúc An (tăng khoảng 5,7%).

Đối với Căn hộ bình dân (có mức giá từ 25 triệu đồng/m2 - 30 triệu đồng/m2), Bộ Xây dựng cho biết các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Căn hộ có mức giá trên chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm như các quận/huyện như tại Hà Nội, dự án Le Grand tại quận Long Biên giá khoảng 28 triệu đồng/m2, dự án Vinhomes Ocean Park tại huyện Gia Lâm giá khoảng 28 triệu đồng/m2, dự án XPHomestar tại huyện Đan Phượng có giá khoảng 20 triệu đồng/m2.



Dự án One Central Saigon (Quận 1, TP HCM) có mức giá bán dự kiến cao kỷ lục, từ 650 - 800 triệu đồng/m2

Tại TP.HCM, dự án The East Gate tại TP Thủ Đức có giá khoảng 27 triệu đồng/m2, dự án Tecco Town tại quận Bình Tân có giá khoảng 24 triệu đồng/m2. Tại Bình Dương, dự án Lavita tại TP Thuận An có giá khoảng 26 triệu đồng/m2.



“Nguồn cung loại căn hộ này ngày một hạn chế trong khi nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều dẫn đến giá bán tiếp tục tăng” - Bộ Xây dựng lý giải.

Đối với căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2), Bộ Xây dựng cho biết đây vẫn là loại sản phẩm chủ đạo trên thị trường,chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới trong Quý II.

Giá giao dịch căn hộ trung cấp có mức tăng cao tại một số khu vực như quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội); quận 5, TP Thủ Đức (TP.HCM); TP Dĩ An (Bình Dương). Một số dự án căn hộ chung cư mở bán mới trong quý như: The Link345 Ciputra giá khoảng 40 triệu đồng/m2, Masteri West Heights Tây Mỗ (quận Bắc Từ Liêm) giá khoảng 40-50 triệu đồng/m2 tại Hà Nội.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng cho biết tại Hà Nội và TP.HCM có khá nhiều dự án căn hộ cao cấp được mở bán (mức giá trên 50 triệu đồng/m2). Các dự án có vị trí đặc biệt, nằm ở trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao.

Chẳng hạn dự án One Central Saigon (Quận 1, TP HCM) có mức giá bán dự kiến cao kỷ lục, khoảng 650 - 800 triệu đồng/m2; dự án The Grand Hàng Bài ở vị trí đất vàng của Hà Nội, với giá chào bán từ 570-700 triệu đồng/m2; Spirit Of Saigon (Quận 1) giá khoảng 400 triệu đồng/m2; Sunshine Venicia Thủ Thiêm giá khoảng 150 triệu đồng/m2; The River Thủ Thêm (TP Thủ Đức) giá khoảng 110 triệu đồng/m2 .

Đối với loại hình căn hộ chung cư cho thuê, giá cho thuê nhìn chung vẫn có xu hướng giảm theo quý so với cuối năm 2020 (mức giảm bình quân toàn thị trường khoảng 3-5%).

Tại Hà Nội, các quận Cầu Giấy, Tây Hồ là khu vực có mức giá cho thuê căn hộ chung cư trung cấp và cao cấp giảm mạnh nhất. Tại TP.HCM, giá cho thuê căn hộ trung và cao cấp tại quận 7, Bình Tân có mức giảm mạnh nhất.