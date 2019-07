Công an, VKS xem xét xử lý CEO Alibaba vì phát ngôn gây sốc

Chiều 16-7, phát biểu tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa 6, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo cho công an thị xã Phú Mỹ, phòng Cảnh sát Kinh tế rà soát lại toàn bộ “dự án” của công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn tỉnh để tập hợp, có đánh giá chung về hoạt động của công ty Alibaba.

Vừa qua, Bộ Công an cũng đã phối hợp, làm việc với công an tỉnh Đồng Nai, công an TP.HCM để có hướng xử lý tiếp theo quy định của pháp luật.



Cưỡng chế tháo dỡ phân lô, bán nền ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, BR-VT. Ảnh: TK

Riêng về hành vi của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba có lời nói nhục mạ công an, chủ tịch xã sau khi bị cưỡng chế đất vừa qua, công an tỉnh đã mời lãnh đạo công ty này lên làm việc, lập biên bản. Công an tỉnh đang phối hợp với Viện KSND tỉnh đánh giá tính chất, hành vi, củng cố chứng cứ để có căn cứ xác định xử lý hình sự hay xử phạt hành chính.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, sau kỳ họp HĐND tỉnh (kết thúc ngày 18-7 tới), thị xã Phú Mỹ sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế phá dỡ phần đường xây dựng trái phép tại khu đất của ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Khu đất này rộng hơn 24.000m2 tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha. Đây là khu đất Công ty CP Địa ốc Alibaba xây dựng văn phòng làm việc và làm đường nhánh, phân phối đất nền với tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 1.