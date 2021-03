Đà Nẵng: Khách hàng kêu cứu, đòi sổ hồng ở dự án của PGT Group

Ngày 24-3, thông tin từ Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay đơn vị đã có văn bản trả lời tập thể người dân mua đất nền tại dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở đô thị đường Hoàng Văn Thái.

Mua đất 3 năm chưa có sổ

Dự án này có tên gọi khác là New Da Nang City, do Công ty cổ phần Tập đoàn PGT (PGT Group, trụ sở tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng từ chủ đầu tư cũ là Công ty cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành.

Người dân mua đất tại dự án phản ánh PGT Group không thực hiện cam kết trong hợp đồng.



Hàng chục khách hàng căng băng rôn đòi sổ hồng tại dự án New Da Nang City. Ảnh: ĐT

Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu nhận thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, đề nghị người dân liên hệ TAND cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Theo tìm hiểu của PV, các khách hàng này cũng đã có đơn kêu cứu gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Trong đơn nêu tháng 8-2017, hàng trăm khách hàng đã mua đất nền dự án New Da Nang City dưới dạng thỏa thuận góp vốn. Nhiều khách hàng đã nộp 95%, 75% hoặc thấp nhất là 50% giá trị lô đất.

Thời điểm đó, PGT Group cam kết trong thời hạn chín tháng kể từ ngày ký hợp đồng sẽ tiến hành công chứng sang tên, 45 ngày sau thì bàn giao đất thực tế. Sau đó, PGT Group tiếp tục hứa hẹn và kéo dài thời hạn giao đất đến nay.

Cách đây ít ngày, hàng chục khách hàng đã kéo đến trụ sở PGT Group căng băng rôn đòi sổ hồng. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đang lập điều chỉnh quy hoạch dự án

Trao đổi với PLO sáng 24-3, ông Lê Anh Triệu, Chủ tịch HĐQT PGT Group cho hay việc chậm ra sổ hồng là vì hầu như tất cả dự án ở Đà Nẵng giai đoạn vừa qua bị vướng các thủ tục đầu tư, đất đai….

“Các thủ tục để hoàn thành pháp lý đầu tư khá chậm dẫn đến việc chậm ra sổ hồng cho khách hàng” – ông Triệu nói và cho hay đơn vị đang lập điều chỉnh quy hoạch dự án.

Theo ông Triệu, việc căng băng rôn là quyền của khách hàng, mục đích là để đôn đốc doanh nghiệp làm thủ tục. Tuy nhiên, điều đó lại vô tình ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

“Hàng tháng công ty đều gửi bảng tiến độ dự án cho khách hàng. Giờ thủ tục đang nằm ở cơ quan nhà nước. Mỗi lần như vậy cơ quan nhà nước lại rà soát, kiểm tra dự án thì mọi thủ tục "đứng bánh" hết.

Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, suy giảm kinh tế nói chung thì doanh nghiệp cần sự an tâm trong làm ăn, an tâm xử lý được các hồ sơ pháp lý dự án” – ông Triệu cho hay.

Cũng theo ông Triệu, tháng 9-2020, PGT Group đã tổ chức hội nghị khách hàng và mời tất cả khách hàng có thực hiện thỏa thuận góp vốn tại dự án.

“Hầu như khách hàng đều đồng thuận rất cao, ký phụ lục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án với công ty. Hiện có một nhóm khách hàng khoảng 30 người đến căng băng rôn thôi” – ông Triệu nói thêm.

Theo giới thiệu từ PGT Group, dự án New Da Nang City có vị trí mặt tiền đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Dự án có 560 lô đất nền thuộc loại hình khu đô thị kết hợp thương mại – dịch vụ. Quy mô dự án gần 10 ha, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là 4 ha với 226 nền đất, giai đoạn hai 6 ha với 334 nền đất.