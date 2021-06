Ngày 4-6, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết đã ký báo cáo gửi UBND TP về các sai phạm ở dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy - block B (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).



Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ đầu tư không có chứng nhận đầu tư



Báo cáo cho hay dự án Monarchy - block B không có chứng nhận đầu tư vì chủ đầu tư (CĐT) là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng chưa thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. CĐT chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cụ thể là nộp bổ sung số tiền hơn 112 tỉ đồng vào ngân sách. Việc này thực hiện theo Kết luận 2852 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ. Dự án cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch và vẫn đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh thiết kế hạng mục PCCC.

Theo ông Hoàng Công Thanh, TP đã xử phạt CĐT 275 triệu đồng về hành vi ký hợp đồng mua bán căn hộ tại block B khi chưa đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai; xử phạt 285 triệu đồng về hành vi bàn giao 124 căn hộ tại block B cho khách hàng vào ở khi chưa hoàn thành nghiệm thu công trình.

Đến nay CĐT đã nộp phạt nhưng vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo yêu cầu đủ điều kiện mở bán cũng như chưa hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Trước đó, ngày 25-5, Công an phường An Hải Tây kiểm tra, phát hiện có 246 căn hộ đang có người ở thì phát sinh thêm 122 căn hộ có người ở so với thời điểm UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt. Về sai phạm này, Công an phường An Hải Tây đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND TP ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết tổng số căn hộ đã bàn giao cho người dân sử dụng (theo số liệu CĐT cung cấp) là 474 căn. Tổng số người hiện đang lưu trú thực tế trong 246 căn hộ là 315 người, trong đó có 111 người Việt Nam và 204 người nước ngoài.

UBND quận Sơn Trà đã ban hành thông báo yêu cầu CĐT thông báo cho người dân đang ở tại block B tự di dời ra khỏi công trình vì chưa được nghiệm thu, chưa đủ điều kiện để bán. Sau đó, CĐT có văn bản gửi cho các cư dân thông báo việc đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý nhưng không thông báo cho các hộ dân phải di dời ra khỏi công trình.

Chờ hướng dẫn của UBND TP Đà Nẵng

“Như vậy, CĐT là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng đã hoàn toàn phớt lờ các văn bản thông báo, chỉ đạo của UBND quận Sơn Trà và không có động thái khắc phục vi phạm” - UBND quận Sơn Trà nêu trong văn bản.

Theo ông Thanh, UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn người dân vào ở tại block B, tuyệt đối không để CĐT bàn giao thêm căn hộ và phát sinh nhân khẩu mới. Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng sớm hướng dẫn việc xử lý di dời người dân ra khỏi công trình để quận có các biện pháp cụ thể giải quyết vấn đề này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về trách nhiệm của các đơn vị quản lý địa bàn khi để cho hàng trăm cư dân vào ở trong block B khi chưa đủ điều kiện, ông Thanh cho hay: Đã yêu cầu các đơn vị ở cấp phường, quy tắc đô thị... báo cáo giải trình để có hướng xử lý.

Cũng theo ông Thanh, hiện quận đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và hướng dẫn của Sở Xây dựng để triển khai các biện pháp tiếp theo đối với sai phạm tại dự án. Trong đó, TP đã giao Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan để tham mưu hướng xử lý.•