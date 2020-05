Giá căn hộ chung cư ở TP.HCM giảm

Cụ thể, theo khảo sát của chuyên trang batdongsan.com.vn ghi nhận thị trường bất động sản (TTBĐS) tháng 4-2020 cho thấy tùy dự án và khu vực, thị trường chung cư thứ cấp TP.HCM ghi nhận mức giá giảm từ 5-10%.

Hiện tượng giảm giá của thị trường thứ cấp được nhận định sẽ tiếp tục gia tăng tại nhiều dự án đã triển khai trên thị trường do người mua thực, giới đầu tư không chịu được áp lực từ các kỳ hạn thanh toán trong bối cảnh thu nhập sụt giảm vì dịch bệnh.

Với thị trường sơ cấp, tại TP.HCM, giá bán trên thị trường này vẫn tiếp tục tăng từ 8-12% so với cùng kì 2019. Dòng nhà ở bình dân, giá chào bán đã tăng 28-29 triệu đồng/m2 thời điểm đầu năm 2019 đã lên mức trung bình 30-32 triệu đồng/m2 ở hiện tại. Phân khúc nhà ở trung cấp có giá bình quân lên đến 43 triệu/m2 và loại hình chung cư cao cấp chạm mức từ 58-60 triệu/m2.

Tại các thị trường giáp ranh TP.HCM, dữ liệu trực tuyến của batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà đất tại các thị trường tỉnh đang có xu hướng giảm mạnh.

Các tỉnh thành lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai hay Bà Rịa – Vũng Tàu giảm gần 32% so với cùng kỳ. Trong đó, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 25%, Bình Dương giảm 14%, Long An giảm gần 30%, Đồng Nai giảm 17%.

Tỉnh Bình Dương dù có đến chín dự án đất nền mở bán nhưng lượng tiêu thụ chỉ đạt 45%. Bà Rịa – Vũng Tàu có thêm 5 dự án đất nền mở bán nhưng chỉ có 35% trong số đó được tiêu thụ.

Tỉnh Đồng Nai dù nguồn cung hạn chế ở mức 2 dự án nhưng cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 55%. Long An là thị trường có sức mua thấp nhất với không đến 11% sản phẩm rao bán được khách hàng tìm mua.