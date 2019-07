Giá đất ăn theo đường song hành cao tốc Long Thành

Hạ tầng đô thị là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển của thị trường nhà, đất. Tuyến đường song hành đang dần hình thành với một loạt dự án, khu đô thị được đầu tư xây dựng dọc tuyến hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị khu Đông TP.HCM. Tuyến đường lớn này sẽ làm tăng nhiệt giá đất ở cả những con đường nhỏ hơn như Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh…



Các dự án xung quanh “cháy hàng”

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt dự án đã và đang mọc lên dọc theo đường song hành. Đặc biệt là hai khu đô thị lớn Bắc Rạch Chiếc với quy mô 78 ha và Nam Rạch Chiếc rộng hơn 90 ha. Nhiều tập đoàn lớn đã tham gia vào sân chơi bất động sản (BĐS) khu vực này như Khang Điền, Đất Xanh, Novaland, Petroland, Keppland, Tiến Phước, Trần Thái…

Ghi nhận từ một số sàn giao dịch cho thấy giá căn hộ ở khu vực này tầm 30-35 triệu đồng/m2. Các dự án biệt thự mở bán năm 2018 với giá thấp nhất 11,9 tỉ đồng, sau một năm đã tăng lên hơn 13 tỉ đồng, căn đẹp có giá hơn 15 tỉ đồng. Theo dự kiến, giá nhà, đất còn tăng hơn nữa khi các trục giao thông được mở rộng, như đường song hành song song với cao tốc, đường vành đai 3 sắp hoàn thành và nhiều tiện ích như khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, sân golf Rạch Chiếc, dự án Sài Gòn Sport City… xây dựng.

Mặc dù còn một số ít dự án chưa triển khai nhưng hầu hết dự án trong khu vực đều “cháy hàng”. Đơn cử như một dự án mặt tiền đường Võ Chí Công mở bán tháng 4-2019 đã bán hết 888 căn ngay trong ngày mở bán.

Đất nền khá khan hiếm, chủ yếu là đất tái định cư Nam Rạch Chiếc. Trong vai người đi mua, chúng tôi được giới thiệu một lô đất diện tích 108 m2 gần mặt đường song hành với giá 3,6 tỉ đồng. Giá này đã tăng 9 triệu đồng/m2 so với thời điểm năm ngoái. Theo lời quảng cáo của môi giới, tốc độ lấp đầy dân ở đây rất nhanh, chỉ cần sáu tháng bán lại là đã lời to.

Cũng với diện tích 108 m2, chị Trần Hoàng Mai (ngụ quận 9) đang rao bán lô đất tại ngã ba Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh với giá 59 triệu đồng/m2, tăng 1 triệu đồng/m2 trong chưa đầy một tháng. Ông Nguyễn Hữu Trường, Giám đốc Công ty cổ phần Investors Vietnam, cho biết một dự án nhà phố liền kề dọc đường song hành được khách hàng mua từ năm 2015-2016 với giá 40-50 triệu đồng/m2 thì nay đã tăng lên 60-80 triệu đồng/m2. Hiện dự án chỉ còn quỹ đất chung cư thương mại chưa làm, đường song hành sẽ đẩy giá chung cư này lên trên 60 triệu đồng/m2.



Giá bất động sản khu vực xung quanh đường song hành cao tốc đang nhích lên từng ngày. Ảnh: T.TRINH

Các tiện ích đều theo hướng bền vững

Thông tin về quy hoạch hạ tầng vẫn là lý do chính khiến giá BĐS khu vực này tăng trưởng. Ông Nguyễn Vũ Thắng, Giám đốc Công ty BĐS Chiyo, cho biết giá đất tăng theo tuyến đường song hành là lý do bền vững và hợp lý. Thứ nhất, tuyến đường này góp phần giảm ùn tắc ở nút giao An Phú (quận 2), kết nối các dự án xung quanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu dân cư Nam Rạch Chiếc và các dự án dọc tuyến. Thứ hai, các dự án mở bán đã hết hàng chứng tỏ đa số do người mua có nguồn tài chính lành mạnh để đầu tư. Thứ ba, nhiều công trình công cộng hình thành giúp tiện ích tại chỗ ngày càng đầy đủ để thu hút người dân về ở.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, sẽ không tránh khỏi một số nhà đầu tư cá nhân muốn lướt sóng, đẩy giá quá cao. Vì thế, người mua cần tìm hiểu khu vực xung quanh và các thông tin báo chí, kiến thức về pháp luật trước khi quyết định mua với giá hợp lý.

Đồng tình, ông Nguyễn Duy Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý nhà toàn cầu Global Home, nhận định giá đất đường song hành tăng là nhu cầu thực của thị trường và xu hướng sẽ tiếp tục tăng. Đây là khu vực kết nối với khu đô thị Thủ Thiêm, là cửa ngõ của tuyến Long Thành - Dầu Giây và là hành lang kết nối giao thông đi các tỉnh miền Đông. Quan trọng nhất là khu vực không chịu ảnh hưởng triều cường ngập nước.

“Vùng đất đường song hành cao, kết nối giao thông thuận tiện nên thu hút nhu cầu sinh sống và đầu tư cao hơn khu vực Thảo Điền (quận 2). Khu Thảo Điền tuy giá đất đã cao nhưng bị ảnh hưởng bởi kẹt xe và ngập nước, cản trở khá lớn đến sinh hoạt của người dân nơi đây” - ông Thành nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, cho biết dự án luôn đồng hành với sự phát triển của hạ tầng. Các khu vực vùng ven, ngoại thành và các tỉnh thì phụ thuộc vào hệ thống giao thông liên vùng, còn khu đô thị cũ thì ăn theo quy hoạch chỉnh trang đô thị. “Dần dần khu vực này sẽ trở thành khu dân cư sầm uất. Nhiều người mua trước đón đầu thì tương lai sẽ được ở gần trung tâm. Câu chuyện phát triển hạ tầng giao thông kích thích mặt bằng giá đất tăng cao là chuyện hiển nhiên” - ông Châu khẳng định.