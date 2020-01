Năm 2020, giá đất Phú Quốc, Vân Đồn có xu hướng tăng

Ngày 2-1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết thị trường bất động sản tại khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa sẽ có xu hướng sôi động. Trong năm 2020, các khu vực này dự kiến sẽ có một số dự án hạ tầng được triển khai. Điều này kéo theo giá bất động sản tại đây gia tăng nhẹ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản năm 2019 phát triển tương đối ổn định kể cả về nguồn cung, số lượng giao dịch, giá cả, dư nợ tín dụng và vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, năm 2019, tại Hà Nội và TP.HCM có khoảng 105 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Trong đó Hà Nội có 58 dự án với 31.184 căn chung cư, tăng 20,1% so với năm 2018 và 1.963 căn thấp tầng, giảm 49,1% so với năm 2018. Giá căn hộ chung cư ba tháng cuối năm tại Hà Nội tăng khoảng 0,54%, so với cùng kỳ năm 2018, giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 3%.



Đảo Cái Bầu là đảo trung tâm, giàu nguồn tài nguyên của huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, nơi dự kiến sẽ phát triển đặc khu Vân Đồn. Ảnh: TTXVN

Tại TP.HCM, năm 2019 có 47 dự án với 23.485 căn chung cư, giảm 14,1% so với năm 2018 và 1.319 căn thấp tầng, tăng 9,9% so với năm 2018. Giá bán căn hộ chung cư ba tháng cuối năm 2019 tăng khoảng 3,52% và giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Về giá bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết năm 2019 cũng có sự thay đổi tại một số khu vực, đặc biệt là thị trường đất nền tại một số địa phương vùng ven đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ. Giá nhà chung cư tại Hà Nội và TP.HCM có biến động nhưng không lớn.

Theo Bộ Xây dựng, tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản quý III-2019 là 486.683 tỉ đồng. Theo đánh giá chung, dư nợ tín dụng bất động sản năm 2019 duy trì ổn định so với năm 2018. Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai sau lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đạt 3,31 tỉ USD.

Bộ Xây dựng cũng dự báo thị trường bất động sản năm 2020 ít có nguy cơ xảy ra “bong bóng bất động sản”. Giá đất nền tại khu vực quy hoạch đặc khu kinh tế có xu hướng tăng do hạ tầng được đầu tư thêm.