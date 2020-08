Người dân Bình Dương khốn khổ vì mua đất ở dự án 'ma'

Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 9-8-2018. Tổng giám đốc là bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, HKTT tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Sau khi thành lập, công ty SP Land có văn phòng đại diện tại đường Đồng Khởi (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Cách đây hơn một tháng văn phòng công ty này chuyển về xã An Điền (thị xã Bến Cát). Mặc dù, mới được cấp phép hoạt động vào tháng 8-2018 nhưng đến tháng 9-2018 công ty này đã có hai dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 hoành tráng (trên giấy) và ngang nhiên rao bán cho người dân với giá từ hơn 400 đến gần 500 triệu đồng/nền đất. Bà Lê Thị Thanh thừa nhận sai khi đã bán đất khi chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý. Hiện tại, bà Thanh đang làm hồ sơ vay vốn ngân hàng để khắc phục, trả lại tiền cho người dân. Theo ước tính, số tiền gốc (không tính bồi thường) bà Thanh phải trả lại cho người dân lên đến hàng chục tỷ đồng. Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết hai dự án trên chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để bán.

Bà Lê Thị Thanh cam kết với khách hàng sẽ trả lại toàn bộ số tiền mua đất vào ngày 31-7, nhưng vẫn chưa thực hiện. Ảnh: LÊ ÁNH