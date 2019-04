Thị trường địa ốc: nguồn cung giảm kỷ lục

Theo báo cáo diễn biến thị trường bất động sản nhà ở TP HCM trong quí I-2019 mà DKRA Vietnam vừa công bố, nguồn cung và sức tiêu thụ của phân khúc căn hộ đang giảm mạnh. Đây là mức thấp nhất các quý từ năm 2016 đến nay.



Cụ thể, nguồn cung mới chỉ đạt 25% so với quý 4-2018, bằng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lượng tiêu thụ chỉ đạt 29% so với quý 4-2018 và ước khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước.



Khách hàng tham gia một buổi ra mắt sản phẩm.

Theo ước tính của Hiệp hội Bất động sản thành phố (HoREA), khoảng 70% nhu cầu nhà ở trên thị trường hiện nay thuộc phân khúc với mức giá dao động từ 1-1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế phân khúc sản phẩm này vốn đã ít ỏi nay càng khan hiếm trên thị trường.

Còn theo nhận định của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, kinh tế TP.HCM 2019 tiếp tục đà phát triển, nhu cầu mua nhà có xu hướng tăng so với năm ngoái. Do nguồn cung hạn chế nên tỷ lệ hấp thụ có thể tăng, đạt trên 80%. Vì vậy những sản phẩm có diện tích vừa phải (từ 30-50m2) sẽ là sự lựa chọn của đông đảo khách hàng.

Với tình hình khan hiếm nhà ở cho các gia đình trẻ, lãnh đạo tập đoàn Bất động sản An Gia cho biết: "Nhu cầu nhà ở cho người trẻ là vô cùng lớn, thế nhưng không có nhiều công ty đầu tư vào phân khúc này. Để có một sản phẩm bất động sản phù hợp với người có thu nhập thấp không dễ. Giá bán chỉ khoảng 1 tỷ nhưng vị trí phải đẹp, tiện ích nhiều và môi trường sống thoải mái. Hiện khu Nam là sự lựa chọn được nhiều khách hàng ưu tiên. Các dự án ở khu Nam, sản phẩm có diện tích nhỏ luôn cháy hàng."



Căn hộ có diện tích nhỏ luôn được ưu ái. Ảnh: Quang Huy.

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng và giải cơn khát thị trường, An Gia đã kết hợp với đối tác Nhật Bản Creed Goup tung ra thị trường dự án Signial nằm trên đường Hoàng Quốc Việt. Dự án đạt chuẩn 5 sao nhưng có mức giá từ 1 tỷ đồng/căn giúp những người trẻ có mức thu nhập từ 15-20 triệu/tháng có thể dễ dàng sở hữu nhà ở Sài Gòn.

Chị Như Thảo, vừa nhận bàn giao một căn hộ ở dự án trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 chia sẻ: "Căn hộ của tôi có diện tích 55m2. Rất nhiều người muốn sang nhượng lại với giá 1,8 tỷ. So với giá gốc thì như vậy là lời 150 triệu đồng, khá cao so với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Thế nhưng nếu cầm 1,8 tỷ trong tay thì tôi không thể mua lại được một căn hộ tương tự như vậy."

Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc DKRA Việt Nam cũng khẳng định trong 3 tháng đầu năm toàn thị trường biến động không ngừng về tỷ lệ nguồn cung và lượng tiêu thụ ở tất cả các phân khúc đất nền, căn hộ, nhà phố, biệt thự biển…

Căn hộ hạng B dẫn đầu nguồn cung mới toàn thị trường, căn hộ hạng C không có dự án mới mở bán; căn hộ hạng A và hạng sang tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn trong nguồn cung.



Một dự án nhà ở xã hội ở Bình Chánh. Ảnh: Việt Hoa.

Ở phân khúc nhà phố và biệt thự chỉ có 3 dự án gây chú ý được mở bán trong quý I, trong đó có một dự án mới và 2 giai đoạn tiếp theo dự án cũ, cung cấp ra thị trường 183 căn. Nguồn cung chỉ bằng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.



Trong khi đó, phân khúc đất nền tại TP.HCM nguồn cung mới tiếp tục suy yếu. 3 tháng qua chỉ có khoảng 2 dự án đất nền được mở bán, cung ứng ra thị trường khoảng 259 nền. Nguồn cung chỉ bằng 24% so với quý cuối năm 2018 và tập trung chủ yếu ở quận 9 thuộc khu Đông và huyện Củ Chi (trục đô thị phía Bắc Sài Gòn).

Cũng theo DKRA Vietnam, trong quý 1-2019 toàn cảnh thị trường bất động sản TP HCM tiếp tục đà giảm nhiệt ở cả nguồn cung và thanh khoản. Điều này đã góp phần tỏa nhiệt đến các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, cho tới các tỉnh miền Trung như Phan Thiết (Bình Thuận)...