Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp mở bán dự án trái phép

Sở Xây dựng tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trung Thành vì tổ chức thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Cầu Tràm (tên thương mại là BNC Dragon) tại Khu công nghiệp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhưng chưa có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh bị xử phạt vì tổ chức thi công dự án Khu dân cư nông thôn (tên thương mại là The Mall City) tại xã Đức Hoà Thượng, huyện Đức Hoà không có giấy phép xây dựng. Mỗi công ty bị phát 40 triệu đồng.



Dù không có giấy phép xây dựng nhưng nhiều công ty ngang nhiên thi công xây dựng dự án.

Công ty Cổ phần Đại Lợi cũng bị Sở Xây dựng tỉnh Long An xử phạt 40 triệu đồng về việc tổ chức thi công xây dựng 6 nhà nghỉ, diện tích 120m2, 10 nhà vệ sinh, diện tích 20m2 thuộc dự án nhà kho, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và xây dựng cầu cảng nội bộ tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An không có giấy phép xây dựng.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã xử phạt Công ty cổ phần Hồng Đạt – Long An 40 triệu đồng về hành vi xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đức Hòa III – Hồng Đạt không có giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh cũng đề xuất xử phạt các doanh nghiệp trên về hành vi kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Long An, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 118 dự án đã được phê duyệt quy hoạch thuộc TP. Tân An và các huyện như Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Thủ Thừa, Tân Trụ. Trong đó, hơn 100 dự án còn lại chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn rao bán rầm rộ.

Cụ thể là Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ ở huyện Đức Hòa do Công ty Cổ phần Hồng Đạt-Long An làm chủ đầu tư. Dự án Khu dân cư Phúc Long ở phường 4, TP. Tân An do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Văn Ánh làm chủ đầu tư ; Khu dân cư Hoa Thương ở xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc do Công ty Cổ phần Hoa Thương thuộc Tập Đoàn Hưng Thuận làm chủ đầu tư. Khu đô thị Hồng Phát ở xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa do Công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư...